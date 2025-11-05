信義區地下德州撲克場遭抄 驚見火辣網紅身影

網紅陳熙熙上個月29日在信義區的私人德州撲克賭場遭逮。翻攝陳熙熙IG

台北市信義區一棟住商大樓地下室，暗藏豪華德州撲克賭場，警方掌握情資後，於10月29日深夜突擊查緝，當場逮獲負責人、荷官與賭客共10人，現場查扣高達兩千多萬元的籌碼與相關賭具，令人意外的是，賭客中竟出現擁有逾2萬粉絲、以性感形象聞名的IG網紅「陳熙熙」，也因涉及賭博再度被警方帶回偵辦。

信義區警方接獲線報，有處私人德州撲克賭場暗藏大樓。翻攝畫面

信義分局指出，鍾姓男子承租該處作為「私人招待所」，實際卻暗中經營德州撲克賭場，並由溫姓男子負責現場管理。警方歷經多日埋伏蒐證，掌握證據後在深夜展開搜索，當場查獲包括鍾男、溫男及6名賭客在內的10人，並查扣現金賭資3萬多元、籌碼賭資逾63萬元、預備籌碼約2044萬元、抽頭金近2萬元，以及撲克牌、監視器、筆電與手機等證物。

廣告 廣告

警方查扣大量賭資、賭具、籌碼、監視器等證物。翻攝畫面

經查，當晚包廂由楊姓男子租下，雇用林姓荷官主持遊戲，現場多名賭客參與，其中包括IG網紅陳熙熙，她因擁有亮眼外型與魔鬼身材，在網路上頗具人氣，並常於社群分享參與撲克比賽及直播節目的畫面，儘管多次強調自己僅是「興趣玩家」，仍因多次捲入賭場案件成為警方熟面孔。

據了解，陳熙熙不僅熱衷撲克，過去還曾任「C one撲克協會」店長，該協會在松山區經營期間就曾兩度遭警方查緝，如今搬遷至中山區重新開業，她也因此以店長身分被函送賭博罪；此次則化身賭客身分再度被依《社會秩序維護法》移送，堪稱屢次被抓。

警方呼籲，賭博行為嚴重影響個人及家庭經濟，更可能衍生暴力、詐欺等社會問題。信義分局強調，將持續加強轄內掃蕩力道，杜絕職業賭場及地下博弈活動，防止治安死角擴散。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／保護令比不上安全帽！ 鶯歌男當街持刀狂砍女友頭 西瓜皮擋死劫爆血畫面曝

鶯歌街頭情殺／把前女友頭當西瓜剖半狠砍 被害人傷勢曝光！連8刀頭蓋骨裂、雙手骨折斷筋

鶯歌街頭情殺／2動作洩預謀殺同居人 家暴男揚言「幹大事」動手前先脫產