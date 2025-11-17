信義區夜店成格鬥場！兩男原地爆打 保全怎拉都拉不住
台北信義區夜店再爆酒後糾紛！今（16日）凌晨2點多，松壽路上一間知名夜店裡傳出激烈打架聲，一名男子疑似喝茫與人爆口角，下一秒竟遭對方「背摔式」撂倒在地，壓著拳拳猛K，現場尖叫聲、怒吼聲全都蓋過震耳欲聾的電音，連保全衝上前都拉不住。
目擊者表示，兩派人馬原本在舞池互嗆，雙方越吵越火，最後整個夜店瞬間變成「格鬥擂台」。吳姓男子被壓在地上動彈不得，還忍不住對警方抱怨：「我只是保護我自己！你們一開始根本沒聽我講！」現場醉意濃厚吵成一團。
警方指出，案發於凌晨2時07分，林姓與吳姓男子疑似酒後情緒失控，在店內互相挑釁。林男一度試圖將吳男摔倒，卻反被吳男反制摔在地上，接著遭到連續毆打，畫面相當驚險。
警到場後將兩人通通帶回警局。兩人休息後酒醒，雖然互不提告，但因鬧場影響秩序，仍被依《社會秩序維護法》第87條移送裁處。
