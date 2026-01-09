信義區夜店打烊小黃亂喊價！北市：最高開罰9萬

每逢跨年晚會、音樂祭等大型活動，或周末深夜信義區夜店打烊時段，常有計程車「坐地起價」、「不依跳表計費」、「拒載短程乘客」。（本報資料照）

每逢跨年晚會、音樂祭等大型活動，或周末深夜信義區夜店打烊時段，常有民眾抱怨計程車「坐地起價」、「不依跳表計費」、「拒載短程乘客」，台北市議員陳宥丞指出，這已構成實質上的「變相定價」，影響市民與外地旅客對台北市的交通秩序與城市形象觀感。北市公運處回應，民眾若遇到未按表收費或超收車資情形，可記下車號、時間及地點及相關具體違規事證，如照片或錄影等資料，撥打1999申訴，違者依《公路法》裁處9000元至9萬元罰緩。

陳宥丞表示，多數民眾反映，於大型活動散場或夜店打烊尖峰時段，部分計程車駕駛會主動喊價，甚至開出遠高於表定費率的金額，若乘客不接受即拒絕載送，迫使民眾在深夜、寒冷或人潮擁擠情況下，別無選擇只能被迫接受不合理收費。

陳宥丞說，雖然現行法規已明定計程車應依跳表計費，並禁止任意加價或拒載，但民眾普遍反映，違規行為多發生於短時間、高密度人潮的熱點區域，事後舉證困難、檢舉不易，導致違規成本過低，無法有效遏止特定時段與特定區域反覆出現相同問題。

陳宥丞直言，部分駕駛以「交通管制」、「回程空車成本高」、「深夜風險高」等理由合理化喊價行為，但相關成本是否應由消費者自行承擔，或應由制度面透過合法加成機制、臨時費率或政府配套加以因應，顯有再檢討空間，否則只會讓違規行為持續在灰色地帶發生。

陳宥丞強調，基於保障乘客權益、維護公共運輸秩序及台北市國際城市形象，市府應針對跨年、大型活動及信義區夜生活熱點，評估是否需強化警力與稽查人員配置、提高違規取締密度，或研議更具體可行的制度性改善方案，以杜絕計程車坐地起價與喊價拒載問題。

公運處說明，依《公路法》規定，汽車運輸業的客、貨運運價，由汽車運輸業同業公會暨相關工會按汽車運輸業客、貨運價準則共同擬訂，報請主管機關核定，非經核准不得調整，所以計程車運價調整可由計程車公工會共同擬訂，並提報市府審定、公告實施。

公運處指出，依「道路交通管理處罰條例」規定，計程車駕駛人任意拒載乘客及喊價攬客，可開罰600元至3000元以下罰鍰；另依「汽車運輸業管理規則」規定，計程車應按規定收費，違者依《公路法》裁處9000元至9萬元罰緩。民眾若遇到未按表收費或超收車資情形，可記下車號、時間及地點及相關具體違規事證，如照片或錄影等資料，撥打1999申訴，如經查有違規情形，將依規裁處。

公運處表示，多元化計程車營運收費模式與一般計程車按表計費不同，多元化計程車車輛免裝計費表的費率，應經交通部指定的專業機構測試確認及交通部認可在案；其應付車資將視乘車當時加成倍率、尖離峰時段、停等特殊需求、乘客選擇車型等因素浮動，且於消費者叫車時，應提供預估行駛路線及應付車資等資訊。

