信義區夜店爆「廁所動線大亂鬥」！台男VS紐籍男 酒醉友人衝出幫倒忙反被壓制

紐西蘭籍男子「黑人問號」，對方友人說想要講清楚，突然暴衝被自己人勸離壓制。翻攝畫面

台北市信義區知名夜店Ruff今（30）日凌晨3時23分發生酒後糾紛，一名23歲周姓男子因出入廁所動線問題，與一名紐西蘭籍男子起口角，雙方互推、動手攻擊，所幸夜店安管立即介入制止，並通知警方處理，警方到場後將兩人帶回派出所製作筆錄，最後因雙方均無提告意願，依《社會秩序維護法》第87條第2款移請裁罰。

警方表示，凌晨時段店內酒客眾多，周男與紐籍男子疑因行走動線發生摩擦，引發不滿，隨即爆發肢體衝突，夜店安管見狀迅速將兩人拉開，並協助警方進場處理。

兩人均酒氣濃厚，但在安管與警方勸阻下冷靜配合，警方記錄身分後將兩人帶回所內了解情況。

原本衝突已告一段落，但在周姓男子被警方帶上警車準備前往派出所時，周男友人卻突然情緒激動，跑到警車旁想找紐籍男子「理論」，疑似不滿朋友被抓走。

警方擔心酒後情緒再度失控，上前勸阻，未料其中一名酒醉男子竟突然爆走，伸手試圖拉扯、衝向警方與人群，員警與同行友人連忙喝斥並制止，該名男子最後更因情緒失控，被自己的友人壓制在地，場面鬧得讓附近民眾哭笑不得。

一名目擊者無奈搖頭表示：「酒量不好真的不要出來丟臉。」



