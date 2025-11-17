信義區夜店酒後衝突！ 男遭摔地痛毆 保全拉不住

臺北市信義區有夜店發生打架事件。（圖／東森新聞）





臺北市信義區有夜店發生打架事件，兩名男子喝了酒之後，突然爆發拉扯，甚至其中一人還被壓在地上痛毆，連保全都攔不住。而警方到場之後，雙方仍然吵個不停，最後通通被帶回去派出所。

昏暗的夜場，人潮擁擠，大家彼此貼得很近，但音樂催再怎麼大聲，都蓋不過吵架嗆聲聲。兩團人在舞池中互相叫罵，一旁工作人員也分成兩邊，要將兩位發生衝突的男子趕緊拉開。不過兩位越吵越兇，從口角糾紛演變成全武行。吳姓男子vs.警方：「我只是為了，保衛我自己，然後你們今天，一開始來的時候，沒有人先聽我講，（那你要冷靜一點）。」

廣告 廣告

事發在台北市信義區，16日02時07分許，假日滿滿人潮，兩位男子疑似因為喝醉在夜店大打出手，歡樂場成了格鬥場，男子甚至醉到說不清楚，雙方各執一詞。信義分局三張犁派出所副所長張育旗：「經警方到場了解，係違序雙方於酒後發生爭執，因而衍生肢體衝突。」

警方到場處理，兩人都被帶回派出所，雖然決定互不提告，不過脫序行為仍將依照違反社維法偵辦。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

見詭男疑尾隨 情侶勇擋護3名女學生反遭刺

險傷人！汽車行駛中「放鞭炮」炸整路 最重罰6萬7

男喝醉路倒！拒盤查踹警還罵胖子 挨罰4千

