信義區大樓驚見女子狂丟雞蛋！失控怒斥「快讓開」 上班族全嚇傻

生活中心／張尚辰報導

一名女子在信義區國泰置地大樓丟雞蛋。（圖／網友tangtt46授權提供）

位於台北市信義區的國泰置地大樓昨（1）日發生一名女子朝大樓電梯怒丟雞蛋的事件，甚至邊丟邊大喊著要前方的民眾讓開，嚇壞許多現場的上班族。就有網友拍下這一幕PO上網，認為該名女子的報復方式非常沒有公德心，不僅影響到現場的上班族，還浪費許多雞蛋，直呼真的是「好老套的報仇方式」。

「第一次親眼看到有人報復丟雞蛋」該名網友昨日在Threads上發文，指出她正要走去位於國泰置地大樓的公司休息室，才剛準備拿出感應卡搭電梯，就看見一名女子手拿一盒雞蛋朝著電梯口狂丟，就連有民眾路過也不停手，只是邊大喊著「讓開、讓開、快讓開」。

原PO表示，警衛看到後，第一時間就上前喝止、報警，但她認為這棟大樓內部有許多不同的公司，上班族人數也不少，無論該女子是出於什麼原因都不應該在這種地方丟雞蛋，不僅影響到很多人，電梯口殘留的蛋味也讓人聞了很不舒服。

原PO接著說，「那些被丟的蛋也是清潔人員清，電梯門口因為雞蛋也變得很臭，而且好浪費蛋，要報復也不要影響到無辜的人啊，清潔人員很辛苦，蛋也很浪費，電梯門口殘留的味道也讓人反胃，希望阿姨可以反省然後不要再害人了」。

貼文發出後，吸引6.3萬人次瀏覽，不少網友紛紛留言，「希望她丟的是芬普尼蛋」、「如果遇到真的會超無奈」、「不知道她尋仇的對象是誰，對著空氣丟有達到效果嗎」、「很老套但傷害、汙辱性極強啊，重點又便宜，然後清潔超麻煩，尤其雞蛋放久你知道那股惡臭有多恐怖嗎」、「丟雞蛋不易清潔，味道會留存」。

不良行為，請勿模仿！

