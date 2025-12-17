信義區富陽街爆虐貓案！北市動保處急安置1犬9貓 將開放認養

信義區富陽街公寓發生虐待動物案件，台北市動物保護處緊急安置1隻犬及9隻貓，已於昨（15）日依飼主違反動物保護法第5條第2項未提供寵物妥善照顧處分飼主及沒入所有動物，並將飼主列入黑名單，禁止飼主認養收容所動物及飼養犬貓。動保處已依動物保護法公告，請原送養人領回或開放認養，飼主涉及動保刑案部分已由台北市政府警察局偵辦。

114年8月16日緊急安置之三花貓 。（圖／ 台北市動物保護處 提供）

動保處表示，截至11月28日止自富陽街公寓中緊急安置10隻動物，包含1隻犬及9隻貓，經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況已穩定，昨日已依動物保護法規定點交公告，並據了解1犬9貓均為被處分人自網路認養，動保處呼籲原送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。

廣告 廣告

114年8月16日緊急安置之白底虎斑貓 。（圖／ 台北市動物保護處 提供）

114年8月16日緊急安置之白底虎斑貓，年齡6至7個月 。（圖／ 台北市動物保護處 提供）

動保處呼籲，民間送養動物前，除應依動物保護法完成寵物登記外，務必先至「寵物登記管理資訊網」查詢欲認養者是否因違法被列為黑名單，送養動物時更建議要訂定動物認養契約，在契約明訂5個注意事項，分別是明確的「認養人與動物資訊」、「認養動物的條件」、「寵物登記與絕育的要求」、「合理的後續追蹤及違約金額度」、「法規及動物保護教育」，以避免遇到不良認養人，並保障動物後續有獲得妥善照顧。動保處前於111年已邀請台灣動物保護法律研究協會協助提供認養契約範本，如有需求可向動保處登記索取資訊。

延伸閱讀

台61線12/22起3路段施工封閉3天 替代道路一次看

屏東嬰幼兒營養補助上路！每月2千 最高可領2.4萬

命理師點名3生肖「天生領頭羊」！ 屬龍者執行力最強