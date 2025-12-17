信義區富陽街虐動物案 1犬9貓沒入 飼主列黑名單

白底虎斑貓，年齡6至7個月。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

三花貓，年齡6至7個月。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

白底虎斑貓，年齡1至3歲。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

信義區富陽街公寓虐待動物案，北市動保處緊急安置1隻犬、9隻貓，15日依飼主違反《動物保護法》，未提供寵物妥善照顧處分飼主及沒入所有動物，並將飼主列入黑名單，禁止認養收容所動物及飼養犬貓，飼主涉及動保刑案部分已由北市警察局偵辦；另請原送養人領回沒入動物，若7日後無人認領則開放認養。

動保處表示，截至11月28日止，自富陽街公寓中緊急安置10隻動物，包含1隻犬及9隻貓，經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況已穩定，15日已點交公告，1犬9貓均為被處分人自網路認養，動保處呼籲原送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無人認領的犬及貓，將擇期開放認養。

動保處呼籲，民間送養動物前，除應依《動保法》完成寵物登記外，務必先至「寵物登記管理資訊網」查詢欲認養者是否因違法被列為黑名單，送養動物時建議要訂定動物認養契約，在契約明訂5個注意事項，分別是明確的「認養人與動物資訊」、「認養動物的條件」、「寵物登記與絕育的要求」、「合理的後續追蹤及違約金額度」、「法規及動物保護教育」，以避免遇到不良認養人，並保障動物後續有獲得妥善照顧。

