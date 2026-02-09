信義區工安意外！ 工人誤抓空扶手「12樓墜至7樓」 幸有鷹架擋住

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區和平東路三段一處工地，今日上午發生一起驚險墜落意外，一名林姓工人在12樓施工時，疑似誤抓未設扶手的鷹架，導致重心不穩失足墜落，所幸林男掉落至7樓鷹架時被攔截，並未直墜地面，送醫後意識清楚。

轄區信義警方上午9時34分接獲報案，趕抵現場時，發現林姓工人倒臥於7樓外側鷹架，身體有多處擦挫傷，119救護人員迅速展開高空救援，將受傷工人移出並送往台北醫學大學附設醫院急診。目前傷者由家屬陪同診治，至於工地是否涉及工安違規或防護疏漏，相關單位已介入釐清。

