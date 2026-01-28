信義區影城空橋淪活春宮砲房 差22歲姊弟戀情侶半裸激戰！賠償金額出爐

一對情侶去年大膽在信義威秀空橋活春宮，過程被目擊民眾錄影傳上網。（翻攝Google maps）

台北鬧區去年發生一起誇張的空橋活春宮案。一對男女在人聲鼎沸的信義威秀影城附近，無視大眾目光直接親熱，大膽程度令人咋舌。這段畫面隨即在臉書爆料公社流傳開來，不僅讓目擊者看傻眼，也引起警方高度關注。

判決揭露這場戶外活春宮發生在去年8月28日晚上近9時，27歲的李男與49歲的王女在影城3樓戶外廣場空橋興致高昂，當眾裸露下半身在牆邊交疊變換體位，誇張行徑讓直擊民眾直搖頭，錄影檢舉時更質疑兩人的羞恥心：「不能去開房間嗎？」

轄區警方循線追查後發現，這對年齡相差22歲的姊弟戀情侶竟然是同天生日，透過交友軟體相識後便迅速陷入熱戀。兩人被約談到案後對空橋不當性行為都坦承不諱，訊後因事證明確，依公然猥褻罪將這對情侶起訴。

台北地院審理認為，兩人為圖私慾破壞社會風俗，確實讓路人受驚，法官審酌兩人犯後態度尚佳，考量他們是一時衝動且無犯罪紀錄，判決兩人各拘役15日，得易科罰金1萬5000元，並給予2年緩刑機會，同時，法院要求兩人須向公庫繳交10000元作為代價。

★《鏡週刊》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

