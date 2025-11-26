信義區找人「妹子秋冬三件套」都一樣！ 網笑翻：公發的嗎

有網友表示，到了信義區妹子們的秋冬穿搭都一樣。（圖／翻攝自Google Maps）





最近天氣有感轉涼，街頭穿搭也紛紛換季為秋冬穿搭，不過有確有網友發現，他到信義區要找人，沒想到妹子們清一色都是相同的「三件套」穿搭，相討論在Threads上爆紅，甚至有網友笑說，「信義區公發的嗎？」

原PO在Threads上貼出跟朋友的對話私訊截圖，想要問對方穿什麼服裝，這樣比較好找人，對方回答，「皮衣短裙+靴子」。然而原PO在信義區放眼望去，妹子們都是一樣的穿搭。

網友在信義區找人，但妹子們都是一樣的皮衣＋短裙＋靴子穿搭。（示意圖／取自蕾菈 Lyla臉書）

原PO發文感嘆，「信義區的妹子是不是該加油了？辨識度呢？這三件套是悍在妳們身上了嗎？洗澡有拿下來嗎？」

其他網友則回應表示，「三件套好看啊」、「這套是信義區公發的是不是」、「所以我以前約會都叫對方原地開合跳，這樣就不會認錯了」、「我才準備購入信義妹冬季三件套欸，啊不過我在三民區」、「真的，上週日去，對這三件套真的很有感哈哈哈」。

