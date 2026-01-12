信義區搖11秒！宜蘭規模5.3地震 氣象署：屬1227餘震

今（12）日晚間21：31在宜蘭縣政府東方24.9公里，即台灣東部海域發生規模5.3有感地震，最大震度3級，地震深度70.3公里，全台共17縣市有感。中央氣象署指出，這起地震為2025年12月27號規模7.0地震的餘震。

0112地震詳細報告。圖／中央氣象署

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，根據發生位置、時間研判，今天這起地震是2025年12月27日發生的規模7.0地震餘震。

吳健富說明，12月27日地震後，周邊區域已出現多起餘震，但民眾感覺餘震並不多，其實是因為地震比較深，小規模地震震波傳到地表時，能量已經被地層吸收大部分，因此餘震狀況才沒這麼明顯。吳健富還提到，氣象署預估後續仍可能出現餘震，不過預估規模將比今晚地震略小。

吳健富也補充，今天這起地震較靠近震央的宜蘭南澳3級，搖晃約3秒；台北市信義區雖僅2級，但因高樓較多，搖晃時間長達約11秒，「搖晃時間比較長，民眾比較有感覺」。

責任編輯／陳俊宇

