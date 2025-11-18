信義區新光三越聖誕樹亮燈了！正式亮燈日男團U:NUS出席點燈時間地點公開

文／景點+ 張盈盈整理報導

信義區新光三越聖誕樹亮燈了，跟往年一樣，在正式亮燈前已開始進行試燈，11月17日起晚間已可看見A11靠近香堤廣場的聖誕樹亮燈了，引發許多路過的民眾提早搶先拍，拍照人潮也相對少，而今年正式點燈的日期、時間也已經公布，新光三越更邀請到男團U:NUS到場擔任聖誕點燈大使，勢必引發粉絲與信義區人潮一同共襄盛舉。

圖／gominkin，以下同

正式點燈日期時間為11月20日下午17:00，地點就在A11聖誕樹旁，這天也會公布整個聖誕檔期完整活動與場景陣容。

台北信義區聖誕樹焦點一直是新光三越香堤廣場的這棵聖誕樹，以及統一時代百貨聖誕城，整個香堤廣場從松壽路到市政府捷運站都會有聖誕造景可以拍照打卡，更有互動遊戲拿優惠、獎項，以及現場演出活動，待20日正式公布詳細內容，趕快筆記、計畫起來，為今年聖誕時期留下難忘回憶！

【Info】

2025耶誕點燈記者會

日期時間：11月20 日(四) 17:00

地點：新光三越A11 1F 北大門

