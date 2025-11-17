信義區日式料理新指標 體驗日本新鮮漁貨與職人割烹極致風味
美食中心/綜合報導
從職人精神到創業初衷 信義區人氣壽司品牌誕生
走進信義區壽司餐廳鮨水仙，彷彿踏入了一座隱身於都市中的割烹（かっぽう）料理殿堂。品牌創辦人自日本料理業界深耕二十一年後，於今年四月正式創業，將多年以來融會貫通的廚藝，融合對食材的堅持，寄託在這間台北信義區日式料理店中。
創辦人表示，水仙正好是餐廳試營運的一月盛開的花種。水仙花雖以高貴雅緻的外型著稱，卻極難栽培，需要長時間的等待與細緻的照料方能綻放，正如創辦人對信義區高級日式餐廳鮨水仙的深切期許，以技術與堅持打造完美。
信義區板前壽司推薦 日本漁港直送的當令風味
這間信義區板前壽司店，以採用日本直送新鮮漁貨聞名。創辦人長年與日本當地漁港及食材供應鏈保持緊密合作，確保食材品質穩定，也讓餐廳得以引進市場上少見的稀有海膽等珍稀漁產。台北無菜單料理主廚每日會依據漁港供應與當令時節量身設計菜單，展現四季遞嬗的風味輪廓。
台北割烹料理精髓 結合傳統與創新的料理工藝
目前，鮨水仙提供三種台北高級壽司套餐選擇，每一道菜餚皆以日式傳統工序為根基，結合分子料理、虹吸等現代技術，打造質感與創新兼具的信義區日式創意料理。
．午間時段：（週三至週五）
壽司無菜單套餐（NT$3,000+10%），餐點內容包含：前菜、先付、壽司、溫物、小丼飯、卷物、汁、甜點等小料理。
．晚間時段：
壽司割烹套餐（NT$4,500+10%、NT$6,000+10%），餐點內容包含：前湯先付、刺身、燒物、揚物、壽司、汁、甜點/水菓。
生鮮海膽握壽司 信義區必吃日式料理
廣受台北日料愛好者讚譽的「熊本天草天然赤海膽」，是鮨水仙最具代表性的必吃日式料理之一。海膽細膩的金橙色澤在壽司飯上塗抹開來，米粒經精準調溫後與海膽鹹香交融，後者的層次柔滑如奶油般在舌尖上融化綻放。微微的山葵辛香則恰到好處地勾勒出沁人心脾的尾韻，形成完美的味覺平衡。
未來展望 多管齊下的台北高級日式料理品牌
從開幕至今，顧客對於鮨水仙的料理風味皆給予高度的肯定，不僅稱讚其食材選擇獨特、手法新穎，更對驚喜滿滿的信義區日式無菜單料理體驗印象深刻。
展望未來，這間信義區板前壽司餐廳將持續穩固品牌根基，並同步開展多元化品牌策略，預計推出鰻魚飯、燒鳥等專賣輕食品牌，延續其對食材與料理工藝的堅持，以更貼近日常的形式，提供更加多元的台北日式料理選擇。
想更深入了解鮨水仙的用餐方式與服務細節嗎？以下整理出常見問題與解答，協助首次造訪的顧客更清楚掌握交通位置、營業時間及用餐流程。
Q1：【鮨水仙】的營業時間是什麼時段？是否需要預約？
A：餐廳營業時間為每週二至週六晚間 18:30 至 22:30提供壽司割烹套餐，每週三至週五另開放午間壽司套餐，週一與週日公休。【鮨水仙】採完全預約制，建議提前透過電話或線上管道預訂座位。
Q2：什麼是「板前料理」？
A：「板前料理」是主廚於料理檯前現場製作並與客人互動的日式用餐形式。台北板前料理餐廳【鮨水仙】透過此方式展現食材細節，讓顧客能感受料理的即時性與專業度。
Q3：【鮨水仙】位於哪裡？交通是否便利？
A：【鮨水仙】座落於台北市大安區、鄰近信義區，從捷運信義安和站步行約三分鐘即可抵達。周邊環境安靜，交通便利，適合下班聚餐或約會用餐。
Q4：【鮨水仙】是否提供客製化料理或特殊需求服務？
A：餐廳接受提前告知的客製化需求，主廚會依個人口味或忌口調整菜色，確保每位客人都能獲得專屬的信義區日式無菜單料理用餐體驗。
【鮨水仙】
地址：台北市大安區信義路四段311號
聯絡電話：02-2703-9690
官方 Facebook：https://rink.cc/fx0s3
官方 Instagram：https://rink.cc/qdb8j
線上訂位：https://rink.cc/jsr4f
Google 地圖：https://rink.cc/7lea2
（最新資訊請以商家為準）
