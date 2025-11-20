信義區最大聖誕市集！台北歐洲冬季嘉年華66攤位雙舞台表演體驗歐風聖誕

文／景點+ 張盈盈整理報導

冬季最令人期待的城市慶典──「台北歐洲冬季嘉年華（Taipei European Winter Festival）」震撼登場！前身為「歐洲聖誕市集」，今年以全新品牌名稱亮相，於 11 月 27 日至 11 月 30 日橫跨台北信義區香堤大道廣場與全新加入的信義威秀前廣場（Xinyi VieShow Plaza）盛大舉行。嘉年華在延續歐洲聖誕節歡樂傳統的同時，擴大規模與文化體驗，匯集超過 66 個歐洲攤位與文化攤位，並規劃雙舞台節目，絕對是迎接聖誕假期氛圍來臨的亮點活動！

圖 / 台北歐洲冬季嘉年華，以下同

今年嘉年華特別邀請知名法國漫畫插畫家 Christopher Boyd 打造全新主視覺，以其獨特的 BD（法國漫畫）風格，為兩大廣場注入耳目一新的創意與節慶魅力。Christopher Boyd 也將親臨現場，舉辦插畫工作坊（Illustration Workshop），邀請民眾一同探索繪畫的樂趣。

台北歐洲冬季嘉年華創辦人暨台灣法國人協會副會長 Elias Kazi 表示：「我們將『歐洲聖誕市集』更名為『台北歐洲冬季嘉年華』，象徵活動的成長與多元──這裡是聖誕魔法啟程的地方。今年，我們邀請更多參展商加入，並增設文化舞台，讓民眾能更近距離感受歐洲節慶氛圍。我特別感到自豪的是，透過集體的努力與愛心，活動至今已為弱勢兒童募得超過新台幣 120 萬元，這正是聖誕節真正的意義──分享與給予。見證這個活動在6年間成長茁壯，是一段充滿感動與溫暖的旅程。」

2025 年嘉年華不僅隨著名稱改變迎來新局面，規模也再創新高，活動橫跨香堤大道廣場與信義威秀前廣場，並於現場設置文化舞台（Cultural Stage），在四天活動期間帶來一系列現場演出與文化體驗。

民眾可盡情享受充滿歐洲風味的冬日食光──從德式香腸、法式起司、義式甜點、比利時鬆餅、布列塔尼可麗餅，到西班牙經典料理一應俱全。現場亦提供多款歐洲酒飲，包含葡萄酒、啤酒，以及遵循傳統配方手工熬製的經典熱紅酒（mulled wine）。除了美食佳釀，現場還展售來自歐洲的精緻甜點、巧克力、果醬、茶品、蜂蜜、生活選物與聖誕禮品，打造此區最沉浸、最具節慶氛圍的歐式聖誕體驗。

如同往年，嘉年華將延續公益傳統，所有慈善義賣與募款所得將全數捐贈予社團法人中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA），用於支持弱勢兒童的教育與生活照護。透過節慶的溫度與社群的善意，讓歡樂化作更深遠的社會力量。

活動由台灣法國人協會（AFT）主辦，並與中華民國外交部（MOFA）、台北市政府文化局、歐洲經貿辦事處（EETO）、法國在台協會（BFT），以及歐洲在台商務協會（ECCT）攜手合辦，共同延續歐洲聖誕的歡樂精神，同時擴大活動規模與多元面向，讓香堤大道廣場與信義威秀前廣場成為「Where the Magic of Christmas Begins（聖誕魔法啟程之地）」的城市聖誕舞台。

熱紅酒。

長榮航空（EVA Air）今年持續攜手「台北歐洲冬季嘉年華」活動，將提供兩張歐洲來回經濟艙不限航點機票，送給「繽紛聖誕主題屋」抽獎活動的幸運得主，邀請大家一起前往歐洲展開美好的旅程。知名個人保養品牌 isLeaf 亦加入贊助行列，為活動注入自然與高品質生活美學。

Laboratories Pierre Fabre 皮耶法柏集團成為本屆重要合作夥伴，與嘉年華共同傳遞關懷與共享精神。主辦單位同時誠摯感謝 BNP PARIBAS、CREDIT AGRICOLE、PRIMASIA 犇亞證券易通金，以及 VALIO 的熱情支持，攜手促成「台北歐洲冬季嘉年華」成為全台最具國際魅力的聖誕盛典之一。

【Info】

台北歐洲冬季嘉年華

日期： 2025 年 11 月 27 日（四）至 11 月 30 日（日）

時間： 11/27–11/28 13:00–22:00 ｜ 11/29–11/30 11:00–22:00

地點： 台北市信義區香堤大道廣場與信義威秀前廣場

