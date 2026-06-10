信義區染上火紅畫布！ 松德公園鳳凰木驚艷盛開
時序進入初夏，高樓林立、步調緊湊的信義計畫區核心，正悄悄上演一場驚艷視覺的色彩革命！臺北市信義區「松德公園」內的鳳凰木近日迎來年度最強盛花期，園區枝頭上可見成串的橘紅花朵熱烈綻放，與細緻的翠綠羽狀複葉相互映襯。在現代感十足的都市玻璃帷幕與街廓之間，編織出一片鮮明、澎湃且極具戲劇張力的夏日浪漫景致。
紅綠交織的城市畫卷！火紅花序層層鋪展，通勤族轉角遇見「熱情驚喜」
松德公園隱身於信義區高端住宅與繁忙商辦生活圈的黃金交界處，平日裡便是附近上班族中午小憩、周邊居民晨昏散步以及親子共享悠閒時光的重要都市綠洲。
今年受到初夏陽光與氣候催化，園內的鳳凰木花況達到近年顛峰。一整片火紅的花序沿著繁茂的樹冠層層鋪展，無論是從公園內部的核心步道、翠綠草坪仰望，還是從周圍道路開車經過，都能從不同視角捕捉到鳳凰花那富有層次的花景。這種由「熾熱紅花、療癒綠葉與現代幾何建築」三者碰撞而成的都市視覺美學，瞬間在社群平台上引爆討論，吸引大批攝影愛好者與通勤民眾特地放慢腳步、駐足拍照，親身體感臺北初夏獨有的陽光與熱情氣息。
盛夏最鮮明的迎賓視覺！公園處：日常社區生活中最美麗的都市驚喜
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，鳳凰木（學名：Delonix regia）因為花色如浴火鳳凰般鮮艷奪目，在臺灣傳統文化與植物學中，長年被視為盛夏鳴蟬、季節轉換最鮮明的精神象徵。每逢鳳凰花開，那極具生命力的色彩總能在一瞬間為高冷硬質的都市叢林注入源源不絕的年輕活力。
公園處欣慰指出，松德公園今年的鳳凰木花團格外密集。當民眾穿行於林蔭隧道下，陽光穿透橘紅花瓣灑落地面，能為日常枯燥的通勤與社區生活帶來如同拆盲盒般的視覺驚喜。
南港所主任莊國境溫馨提醒：把握黃金花期，用快門留下美麗、把公德心留給公園
公園處南港公園管理所莊國境主任表示，松德公園這片限時點燈的「火紅盛宴」是市府團隊長年深耕鄰里綠美化的精緻成果。他竭誠歡迎所有市民朋友、單車族或是到信義商圈逛街的遊客，不妨順道把握這段最佳花期，走進松德公園細細品味鳳凰木在藍天下盛開的純粹之美。
莊國境主任也特別發出溫馨呼籲：請民眾在興奮尋找網美角度、拍照留念的同時，務必共同發揮公民素養守護這片得來不易的生態景觀。在園區內請堅持「動眼不動手、不攀折低垂花木、不越界踩踏脆弱草皮與植栽」的原則，讓這抹熱情溫馨的夏日紅霞，能夠持續、安全地與更多市民朋友共同分享。
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