信義區死亡車禍 腳踏車騎士捲水泥車底當場身亡

台北市 / 綜合報導

今(2)日早上10點多，台北市信義區驚傳死亡車禍，張姓女子騎著腳踏車，在水泥車車頭前停下來，但因為水泥車車身較高，駕駛看不見女子，一起步就將女子撞到在地，再直接輾了過去，導致女子傷重身亡，警方獲報到場立即拉起封鎖線，要進一步釐清事故原因。

藍衣女子騎著腳踏車，跨越人行道後，在紅色水泥車前停了下來，但過沒幾秒水泥車就緩緩起步，女子完全來不及反應，直接被撞倒在地，目擊民眾說：「我們一看過去就躺在那邊了，我們不敢走過去看啊，因為很可怕，我們都不敢看了。」、「原本想要，因為我們有受訓，可能可以去做CPR之類的，但是已經，滿明顯是沒有機會了，急救單位來也是看一看就蓋布了。」警方獲報立即趕赴現場拉起封鎖線。

廣告 廣告

事發在2日早上10點多，台北市信義區光復南路與文昌街口，陳姓駕駛開著水泥車，準備要前往位在嘉興街的工地，但因為工地腹地偏小，只好先在距離約800公尺的路旁，等待進場指令，不料張姓女子騎著腳踏車，直接停到車頭前方，而水泥車車身較高，駕駛根本看不見女子，就在起步時將她撞倒，還直接輾了過去，導致女子當場傷重身亡。

3名員警蹲在車頭處，拿著手電筒想仔細確認狀況，路口還能看見不少員警，也都來到現場協助交通疏導，信義分局交通分隊分隊長張議瑋說：「大貨車駕駛酒測值0，肇事責任釐清中。」獨居的張姓女子，怎麼也沒想到只是騎腳踏車出門，竟然就在住家附近遇上死劫，天人永隔也讓家屬悲慟不已。

原始連結







更多華視新聞報導

疑視線死角肇禍！水泥車右轉「吞機車」 騎士卡車底

嘉義93歲單車嬤穿越馬路 捲大貨車底傷重不治

水泥車過彎失控翻覆「倒頭栽」 駕駛一度受困

