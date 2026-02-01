信義區民宅清晨火警疑電線走火 5旬女受困梯間一度命危

台北市信義區吳興街民宅清晨發生火警，消防人員救出2名受困住戶，其中1名女性一度命危。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區吳興街368巷一處6層樓民宅2月1日清晨6時31分發生火警，起火點位於4樓，火勢猛烈並一度延燒至5樓窗台。警消獲報後出動消防車32輛、救護車6輛及103名救災人員到場搶救，火勢於上午7時21分撲滅，燃燒面積約30平方公尺。

信義分局吳興街派出所接獲通報會同消防人員到場時該處6層樓建築的4樓已全面燃燒，疑有住戶受困。由於事發時間正值清晨，多數住戶仍在睡夢中，消防人員緊急逐層搜救，成功疏散9名住戶，並救出2名傷者。

其中4樓一名男性住戶因吸入性嗆傷，送往台北醫學大學附設醫院治療，另在5樓樓梯間發現一名約50歲女性住戶，疑在逃生途中受困，一度失去意識，經救護人員急救後恢復心跳，送往國泰醫院持續觀察。其餘住戶均已安全撤離，未再發現其他受困人員。

消防局火災調查人員初步勘查，研判起火原因疑與電線老舊走火有關，已初步排除人為縱火可能。火勢未波及周邊建物，詳細起火原因與責任歸屬仍待進一步調查釐清。

