信義區民宅驚現「13貓屍體」！女租客垃圾袋飄惡臭 議員籲動保處徹查

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台北市信義區一處民宅日前被鄰居通報散發屍臭，台北市動保處4日前往現場攔查垃圾袋，驚見袋內竟有成貓與幼貓遺體，累計至少已有13隻貓死亡。民進黨許淑華上月與動保處進行救援，原以為事件已告一段落，未料再度發現更多動物遺骸，令人震驚與痛心，呼籲動保處與檢警全面追查。

台北市信義區一處民宅日前被鄰居通報散發屍臭，台北市動保處4日前往現場攔查垃圾袋，驚見袋內竟有成貓與幼貓遺體。（圖／翻攝畫面​​​​​）

許淑華指出，上月28日她曾與動保處到該處救援，當時帶出1隻狗、4隻貓與1具貓屍，原以為情況已逐步控制，未料4日再接獲民眾反映：一名女子拖著兩袋散發惡臭的垃圾丟入垃圾車，疑似棄置動物遺體。她立刻通知警方與動保處到場，並建議通報地檢署勘查，確認屋內是否仍有待救動物。

警方與動保處打開其中一袋垃圾後，發現兩具成貓遺體；另一袋雖已送往焚化廠，但經志工追查後，仍找到9隻幼貓與1隻成貓遺骸。更駭人的是，丟垃圾的女子住處正是上月救援的同一間租屋處，鄰居長期反映該處頻傳狗吠、貓嚎與惡臭，顯示虐待與怠惰照護疑慮已非首次。

許淑華表示，近兩日都有鄰居、志工與獸醫團隊協助至深夜，動保處今日上午也再度進入現場釐清細節、依《動保法》辦理。她強調，將持續與警方、動保處保持聯繫，追蹤後續調查進度，務必查明責任、避免類似憾事重演。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

