社會中心／綜合報導

名店被潑漆！北市信義區大道路上一間知名潤餅店，在深夜時間被一名男子潑撒粉紅油漆，甚至連路邊機車也被波及，警方循線逮到嫌犯，原來是因為潤餅店老闆的兒子，疑似捲入對方的感情糾紛，雙方相約談判未果，而遭尋仇洩憤。

深夜時間，騎著機車的男子把車輛停在路口後，就提著一個桶子下車，往巷子裡走去，不過仔細一看，明明沒有下雨，他卻穿著雨衣，把全身包緊緊，形跡可疑。將桶子內的液體往機車、牆壁，胡亂潑灑，甚至連鐵門也不放過，犯案過程只有短短十幾秒，接著男子就若無其事把雨衣脫掉，跳上機車，加速逃逸。鐵門、地板，都是粉紅油漆，甚至連犯案工具，桶子、雨衣也都丟在現場，但到底什麼深仇大恨，要這樣潑漆洩憤。

信義區潤餅名店被潑漆 疑二代捲入感情糾紛遭尋仇

信義區潤餅名店被潑漆 疑二代捲入感情糾紛遭尋仇（圖／民視新聞）事發在台北市信義區大道路上，一間知名潤餅店，嫌犯疑似不滿潤餅店老闆的兒子，介入他和前女友的感情，相約談判後，嚥不下這口氣，潑漆洩憤。信義分局福德街派出所長林羿淳：「經調閱監視器畫面鎖定涉案車輛，及犯嫌身分遂於備齊卷資，向檢方聲請拘票獲准後，於同一天之內火速拘提犯嫌到案，全案於警詢後依刑法毀損，妨害自由等罪，移送台灣台北地檢署偵辦。」

信義區潤餅名店被潑漆 疑二代捲入感情糾紛遭尋仇（圖／民視新聞）信義區潤餅名店突然被潑漆洩憤，成為街坊鄰居茶餘飯後的話題，不過到底是不是因為感情糾紛，又或者是背後有人指使，警方還要持續追查。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：信義區潤餅名店被潑漆 疑二代捲入感情糾紛遭尋仇

