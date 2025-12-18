信義區火鍋一級戰區洗牌！六本松壽喜燒插旗A19 主打一鍋雙流派

生活中心／李宜樺報導

六本松壽喜燒插旗信義區A19火鍋大樓，主打一鍋雙流派吃法，成為近期信義區餐飲話題新焦點。（圖／六本松提供）

歲末寒流報到，信義區鍋物一級戰區再添話題新軍。由大宇資訊（6111）100％持有的日本餐飲集團體系、主打日本職人精神的「六本松」壽喜燒，正式插旗信義區A19火鍋大樓，不只帶來頂級和牛，更主打「一鍋雙流派」的關東、關西壽喜燒吃法，開幕即在饕客圈掀起討論熱潮。

主打「一鍋承載百年旬味」的六本松，強調完整複製日本壽喜燒的待客哲學，特別邀請日本關東、關西兩派主廚共同監製，從醬汁比例、火候掌控到桌邊服務，全程講究。關西派先以和牛牛油爆香、撒上三溫糖乾煎肉片，讓肉香與糖香交織；接著再加入特製醬汁與時蔬，轉為關東派「割下」涮煮，讓饕客在同一鍋中體驗日本兩大壽喜燒文化。

一鍋雙流派 成為最大賣點

六本松表示，「一鍋雙流派」不只是噱頭，而是日本百年飲食文化的實踐。從前段濃郁、後段溫潤的層次變化，讓一餐具備完整節奏感，也成為吸引老饕回訪的關鍵。

六本松空間設計以日式割烹風格打造，木質線條與暖色燈光，營造靜謐且具儀式感的用餐氛圍。（圖／六本松提供）

和牛陣容 成信義區新亮點

肉品選擇上，六本松端出多款頂級食材，包括SRF極黑和牛、亞麻籽白豬、黑羽土雞，以及目前台灣最頂級的A5黑樺和牛。業者指出，黑樺和牛油花細緻、肉質柔嫩，搭配壽喜燒吃法，能完整呈現和牛甜味與層次。

甜點放題 成隱藏亮點

除了主鍋，餐後甜點同樣成為話題焦點。生甜甜圈、扁可頌無限供應，搭配蛋糕、泡芙、冰淇淋與復古彈珠汽水，讓整體用餐體驗從熱鍋延伸到甜點，吸引不少消費者拍照分享。

日式割烹空間 打造沉浸感

空間設計以侘寂美學為主軸，大量木質格柵與暖色照明，營造靜謐割烹氛圍，讓顧客在信義區鬧中取靜，成為聚餐與年末團聚新選擇。

試營運期間，六本松推出12月19日至25日入店即贈A5和牛活動，年底跨年夜更加碼黑樺和牛放題，搶攻信義區年終聚餐商機。

