信義區牛排館爆衝突！男遭控拒先付款 搶店員手機留抓痕
台北市信義區一間牛排館近日發生消費糾紛，一名男子點餐時疑似拒絕先付款，被店家請離後，雙雙疑為此結下梁子，業者指控對方多次前往店內騷擾。這回當店員拿手機蒐證時，指控對方竟企圖搶奪手機並造成店員手部受傷。此事件引起附近商家關注，店家表示若對方再次出現並有暴力行為將報警處理。
事件發生在本月12日下午5時許，一名穿著藍襯衫的男子來到台北市信義區永春捷運站附近的牛排館。監視器畫面顯示，該男子似乎專門找上特定男店員，不斷念念有詞。店員起初不以為意，讓對方繼續說話，但後來忍無可忍拿出手機錄影蒐證，男子竟然伸手想搶走手機。現場情緒緊張，店家堅決請對方離開，不僅因為對方動粗，更擔心桌上的刀具可能導致衝突擴大。
受害店員表示，當時對方情緒激動，「他就越走越近，越走越近之後，我就拿手機錄他，他就動手了」，並指出自己手上留下一條抓痕，是被對方指甲抓傷的。店員進一步解釋，這名男子上個月來店內點了一客230元的牛排，卻拒絕配合店內先付款的規定，因此被請離且未出餐，懷疑就此結下梁子。店員強調該男子之後幾乎天天來，「他每天來的樣子都有點像來挑釁的，至少應該有7到10次」。
附近餐廳的店家也對這名男子有印象，表示他曾經前來消費，行為較為奇怪，「他都說我們的東西貴，他都講那些，他都講奇怪的話」。周圍餐廳對於用餐是否先付款並不強求，通常只會對忘記付錢的客人提醒，但面對故意不付款的客人則較為無奈，「只能給他吃了，怎麼辦」。
目前受害牛排館業者暫時沒有提出告訴，希望對方就此停手，但也表明若對方再次出現並有暴力行為，將會報警處理，不會再有任何寬容。
《TVBS》提醒您:
◎拒絕暴力 請撥打110
