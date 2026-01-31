信義區男打方向燈「只閃一下」遭攔 嗆警「你刁我」賴著不走慘吞4罰單

男子方向燈只打一下遭警方開單，情緒失控暴走。顏凱勗攝

台北市信義區今（31日）發生一起交通違規糾紛，周姓男子駕駛自小客車行經松仁路與松高路口時，因右轉未依規定使用方向燈遭警方攔停。周男不滿警方執法標準，認為員警刻意刁難，當街下車怒吼並拿手機反拍員警。豈料，周男在簽收第一張罰單後仍拒絕駛離，隨後又因未繫安全帶、開車使用手機等行為，短短幾分鐘內接連遭到舉發，最終慘吞4張罰單。

畫面顯示，當時員警攔下周男車輛詢問：「先生要去哪裡？你沒打方向燈耶。」周男隨即辯解：「有啊！剛剛不是打方向燈右轉，就打一下就歸位，我有什麼辦法？」並質疑警方：「不用刁這個吧？我確實有打啊。」

員警則當場依據交通法規告知：「你只打一下，這個要提前30公尺打，只打一下誰知道？」周男聽聞後情緒失控，下車對著員警怒吼：「給你開啊！今天我可以開單，來！你刁我，可以開單！」並拿出手機對著員警進行反蒐證，全程被民眾拍下PO到社群媒體。

針對此案，信義分局三張犁派出所說明，當時員警見周男右轉未全程使用方向燈，遂依《道路交通管理處罰條例》第42條「不依規定使用燈光」進行舉發。然而，在開立完第一張罰單後，員警多次告知攔查程序已結束、請駕駛駛離，但周男情緒激動，持續在道路上徘徊不願離開，且不聽從指揮。

警方見狀，遂針對其「於禁止停車處所停車」之違規行為再開一單。隨後周男終於駕車駛離，但在離開過程中，員警又發現他「未繫安全帶」以及「手持方式使用行動電話」，因此再度攔停並追加舉發。

最終，周男因一時情緒失控，從原本的一張罰單演變成4張罰單（不依規定使用燈光、違規停車、未繫安全帶、手持使用手機）。信義分局強調，若民眾對違規舉發有疑義，可依《道路交通管理處罰條例》第9條規定，向分局或裁決機關提出申訴以維護權益，切勿在現場與執法人員發生衝突，以免因情緒激動衍生更多違規行為。

周男遭開罰項目一覽

1、未依規定使用方向燈：道交條例第42條處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

2、紅線停車：道交條例第56條紅線違停處新臺幣600元至1200元罰鍰。

3、使用手機：道交條例第31-1條處新臺幣3000元罰鍰。

4、未繫安全帶：道交條例第31條處新臺幣1500元罰鍰（一般道路）。



