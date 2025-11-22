信義區百貨現人龍！ 出動椅子睡袋排寶可夢.鬼滅展
台北市 / 綜合報導
人氣動漫鬼滅之刃，在台北市信義區百貨公司舉辦特展，即將在30日結束。許多粉絲把握機會，一早現場就有滿滿人潮，有人帶椅子排隊、有人甚至帶睡袋，直接窩在牆邊休息！候補第一位的粉絲，前一天晚上11點就來排，一路得等超過12小時，不過每個人為了買到心心念念的限量商品，都甘之如飴。
一大早百貨公司還沒開，大批民眾在門口排起隊伍，有的滑手機等待，有的打起瞌睡，噓講話小聲一點，有人正睡得香甜，這兩位民眾直接帶了睡袋，靠著牆邊躺下休息，那幹嘛不回家睡呢，原來全是為了動漫而來，記者蔡銍湣說：「週六一大早，信義區百貨公司前人潮滿滿，除了排寶可夢中心之外，鬼滅之刃展覽更是人氣強強滾。」
鬼滅人氣有多旺，要看粉絲有多瘋狂，早上才來排不好意思後面等待，因為有人昨天晚上就來，排隊粉絲說：「(凌晨)五六點就來了，差不多(凌晨)十二點左右，昨天的晚上十一點就到了。」這位大哥得冠軍，排在候補隊伍第一位，一路要等超過12小時，鬼滅之刃百景展，時間從早上11點到晚上10點，每梯次開放70人，預約優先現場開放候補。
但預約民眾為了先入場，搶購商品也得現場排，而候補隊伍更是繞了半圈，綿延數十公尺，就連候補下午的隊伍，都已經有不少人，總共有數百名粉絲排隊，排隊粉絲說：「很難拿到的東西，然後剛好就是我喜歡的角色，排第二位剛好就是有拿到這一個，滿開心的。」
辛苦排隊搶到戰利品，喜悅之情溢於言表，粉絲們甘之如飴不喊累，而且每天限量商品不同，許多人幾乎每天來，就是想多蒐集幾樣，上個月開幕時，黃牛看準商機，請了代排大軍來卡位，被驅離後亂象暫時平息，而主辦方進場前會先問問題測試，並限制每人每天最多進場2次，要維護粉絲權益。
更多華視新聞報導
大台北飆近40℃高溫 粉絲熱情不減擠爆動漫祭
高雄國際動漫節登場 逢國慶連假排隊人潮爆滿
蔡依林新專輯簽唱會 粉絲卡位漏夜排隊人龍不見盡頭
