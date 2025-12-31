信義區美食再添新戰力！豊漁旗下雙品牌進駐台北101 明年Q1再開14間店

跨年進入倒數時刻，信義區再添不可錯過的新亮點！豊漁（7847）餐飲集團旗下品牌「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」宣布，今（31）日以雙品牌模式同步進駐台北101 B1美食街，搶攻信義區跨年人潮。

繼「初魚鮨」與「初魚鉄板料亭」之後，豊漁餐飲集團再度進駐台北101，一次雙品牌展店，也象徵集團在信義商圈及與國際接軌的布局更進一步。豊漁餐飲集團總經理蕭伊雲表示，「選擇在跨年當天開幕，正是看準信義區的節慶熱度與台北101的國際曝光度。」

信義商圈為何是品牌布局關鍵？國際曝光與高消費力兼具

台北101周邊完整的百貨聚落與交通便利性，使品牌能同時觸及高端餐飲商務客、大眾消費者與專程前來觀光的人潮。對於主打高品質日本A5和牛與日本直送海鮮的牛喜及長浜魚屋而言，是極具戰略意義的關鍵據點。

廣告 廣告

全台已有6家分店的個人鍋品牌「牛喜壽喜燒水炊鍋」，主打關西風壽喜燒與博多水炊鍋，以板前22席座位呈現，集團自家進口的黑毛和牛原塊肉現點現切，兼具美味與儀式感。

壽喜燒以和牛牛油熱鍋，加入洋蔥泥與日本上白糖拌炒，淋上特製醬汁後輕涮日本A5和牛，搭配大成「上品語」生食級雞蛋或其製作的松露蛋液泡泡，油花霜降、入口即化；水炊鍋則源自博多百年鍋物文化，以雞骨、雞皮煸香後加入花東生米同煮，湯色乳白卻清爽回甘。

101店更推出限定新品「和牛餃」，搭配酸橘醬油與柚子胡椒，層次細膩又暖胃，最後還可加點蛋與蔥花製成雜炊收尾，年末聚餐溫潤滿足。

同步登場的「長浜魚屋」以16席板前座位呈現日本福岡屋台風貌，挾帶集團自主貿易的供應優勢，每周2次自日本漁港空運直送新鮮海產，將產地風味完整呈現。

招牌「黑鮪魚丼」集結愛媛縣黑鮪魚大腹、中腹、赤身與鮪魚泥，搭配凍凝蛋與微溫赤醋飯，口感層次豐富、香氣飽滿。備受熟客推崇的「隱藏版豪華海鮮丼」更匯集十多種當季旬味，包括鮑魚、干貝、黑鮪魚等高檔食材，7百元有找即能享用，是美食街罕見的高CP值首選。

歡慶101店開幕，品牌同步推出限定新品「DX月見四喜丼」，集結海膽、黑鮪魚、鮭魚與鮭魚卵四大人氣食材，為跨年增添奢華亮點。

豊漁明年展店再加速？Q1預計再開14間

豊漁餐飲集團也持續推進展店策略，隨著品牌數量擴增與展店節奏加快，集團營運規模可望持續放大，法人預期明年度營收有機會維持雙位數成長動能。除台北101指標據點外，集團規劃於明年Q1新增14間門市，展店態勢強勁。

【門市資訊】 ◉牛喜壽喜燒水炊鍋｜台北101店 店舖地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101購物中心B1美食街） 營業時間：11:30~20:30 店舖座位：22席（不可預約，現場候位） 海陸豊漁祭優惠：消費任一套餐即以198元加購「A5黑毛和牛特盛」100克 ◉長浜魚屋｜台北101店 店舖地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101購物中心B1美食街） 營業時間：11:3020:30 店舖座位：16席（不可預約，現場候位） 海陸豊漁祭優惠：消費任一主餐即以198元加購限定單點「黑鮪魚盛合」

更多風傳媒報導

