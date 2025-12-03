信義區老屋翻修之旅：以雙軸動線X弧形語彙，構築三面採光的理想開放式居所，讓人、建築與自然共生

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 京璽國際股份有限公司/京築聯合室內裝修有限公司

屋主自小成長的家，在多年旅居海外後，決定將老屋翻新，讓家能延續記憶，也能成為親友相聚、安享退休的溫柔居所。屋主喜愛國外頂級酒店自由流暢的曲線，設計上跳脫傳統框架，完善格局劃分，巧思以雙平行斜軸線動線串聯空間，並加入弧形語彙與美型展示隱藏式收納，將現代簡約融入細膩的生活節奏，實現屋主的理想居所。



自入口玄關開展雙平行斜軸線，往公領域延伸，打破房屋既有限制，創造出視覺上的深度與通透感，打開家的格局，塑造三面採光的療癒感受，光線與空氣流動，舒適無比。公領域以溫柔白色為主調，搭配中性的暖灰色與天然的實木木皮，牆面塗覆自然手工漆與德國新萊比錫畫派畫作，讓光線在不同角度下，呈現豐富的視覺層次，天花板內整合全室空調、除濕、全熱交換系統與維修孔，機能隱身於完整的弧形設計之下，達成形隨機能，卻又全然簡約的現代語彙。中島結合餐桌，型塑回字型動線，一旁訂製專屬MINIBAR，採用皮革面桌板、灰玻與訂製金屬勃根地紅酒杯架相映成趣，宛若精品般的細緻質感。透過設計引導視覺及動線，從客廳窗邊遠眺山景，綠意與藝術交織，構築出人、自然與建築共生的靜謐核心，讓心靈得以沉澱與舒展。客廳右側的書房，面對翠綠山景，在工作與閱讀時，也能享有與自然的對話，心靈得到片刻寧靜。

主臥以開放穿透的格局連結空間感，中島式收納櫃區隔睡眠與更衣功能，展現Walk-in式的輕盈動線，床頭覆以皮革裱板，搭配對稱閱讀壁燈，勾勒出靜謐安定的夜色。衛浴媲美頂級飯店規格，提升沐浴體驗。

公領域將收納機能隱藏於門片後，視覺清爽俐落，畸零空間打造衣帽間及球具間，坪效放大。整體採全齡友善設計，包含夜間光源導引、全屋空氣濕度控制、加大維修孔尺寸及管道間檢修隱藏門片，兼顧實用與未來的可持續性。

京璽國際股份有限公司/京築聯合室內裝修有限公司／周彥如 設計總監

地址：台北市松山區南京東路五段343號3樓

電話：02-27670889

Email：contact@exclaim.asia

網站：http://www.exclaim.asia/

