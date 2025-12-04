信義區聖誕嘉年華來了！200位藝人嗨翻3天：歌唱、舞蹈、原住民豐年祭一次看夠

隨著聖誕節的腳步逐漸逼近，台北信義區將迎來一場盛大的文化藝術盛會——「2025聖誕文化藝術嘉年華」。這場活動由佳音教會葛優牧師主辦，北美優視頻道U Channel TV、好消息電視台及原住民族電視台協辦，黃國倫與寇乃馨夫婦攜手號召200多位藝人及20個團體，共同參與這場為期三天的聖誕慶典。

活動將於12月12日至14日在新光三越香堤大道廣場舉行，內容豐富多元，包括歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術展演及電音派對等，旨在提前炒熱聖誕氣氛，並將耶穌基督的愛與福音傳遞給更多人。黃國倫在記者會上表示：「當藝人們不計排名先後，同心合意為耶穌而唱，我們願為這個時代帶來平安和希望。」

▲ 黃國倫與寇乃馨夫婦攜手號召200多位藝人及20個團體，舉辦為期三天的聖誕慶典。（圖／2025聖誕文化藝術嘉年華）

佳音教會自1980年以來，透過音樂與藝術形式舉辦了超過2000場佈道會，並於2009年開始邀集基督徒藝人舉辦「愛在四月天」音樂佈道會，為社會帶來愛與祝福。今年的聖誕嘉年華是第二屆，活動規模更勝以往，預計吸引超過3萬人參與。

活動期間，每天下午1點至晚上8點，將有李明依、廖偉凡、寇乃馨、紀寶如等知名主持人輪番上陣，帶領現場觀眾進入聖誕的歡樂氛圍。參與演出的歌手陣容強大，從民歌時期的潘越雲、許景淳，到「星光幫」的盧學叡、李宣榕，以及「金曲獎」得主林曉培、羅文裕等，皆將帶來精彩的音樂表演。

▲ 200位明星為聖誕文化藝術嘉年華嗨唱3天。（圖／2025聖誕文化藝術嘉年華）

除了音樂與舞蹈，活動還結合了原住民文化與教會福音，北原山貓、王宏恩等原住民藝人將於13日下午1點至2點舉辦豐年祭，現場提供免費烤山豬及紋面彩繪體驗，讓參與者感受原住民的熱情與文化魅力。

▲ 200位明星為聖誕文化藝術嘉年華嗨唱3天。（圖／2025聖誕文化藝術嘉年華）

值得一提的是，林志玲與寇乃馨將在活動現場舉辦「雙星義賣」，捐出價值6位數的雙星仙子珍藏品，義賣所得將全數捐作公益，為社會帶來更多的愛與關懷。

活動的最後一天，12月14日，將有黃國倫的精彩分享及許景淳的真情獻唱，為整個嘉年華畫下完美句點。此外，佳音教會還將於12月21日在北科大中正樓舉辦「聖誕奇蹟」舞台劇，並提供豐富的摸彩活動，讓聖誕的喜樂與平安延續至年底。

▲ 200位明星為聖誕文化藝術嘉年華嗨唱3天。（圖／2025聖誕文化藝術嘉年華）

這場「2025聖誕文化藝術嘉年華」不僅是一場音樂與藝術的饗宴，更是一個傳遞愛與希望的平台，邀請大家一同參與，共同感受聖誕的溫暖與祝福。

