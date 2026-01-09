信義區茶版圖升級！辻利TSUJIRI打造內用茶韻新境、TWG Tea外帶精品亮相

（圖／品牌提供）

信義區的生活風格版圖，正悄悄被茶香重新定義。當精品餐飲與城市節奏交會，「喝茶」不再只有一種方式——有人選擇坐下來慢慢品味，也有人偏好帶著走、讓優雅隨行。近期，信義區迎來兩大重量級茶品牌進駐：京都百年抹茶名門 辻利茶舗 TSUJIRI 與國際精品茶品牌 TWG Tea，一內用、一外帶，完整描繪當代品茗的雙重樣貌。

辻利茶舗TSUJIRI：坐下來喝的抹茶，2026「茶韻新境」內用全面革新

辻利茶舗TSUJIRI於2026年正式啟動「茶韻新境」計畫，針對台灣市場全面升級內用菜單，首度將日本深邃的抹茶文化，與台灣在地水果風味進行深度融合。品牌堅守「宇治產地直送」的品質哲學，即便在全球抹茶需求高漲、產量珍稀的環境下，仍不妥協於風味與工藝，讓每一口抹茶都承襲百年職人精神。

（圖／品牌提供）

獨門「雙茶淋醬」登場，濃韻由你自由定義

此次內用革新最大亮點，正是辻利茶舗TSUJIRI首度推出的「抹茶／焙茶雙茶淋醬」。將茶粉最精萃的氣韻濃縮成絲滑質地，顧客可依個人口味自由加購，無論是為飲品增添回甘厚度，或為甜點注入更深層次的視覺與風味張力，讓「濃不濃」不再是固定選項，而是由味蕾親自決定。

「抹茶／焙茶雙茶淋醬」放在各種甜點上，超濃郁一定要試試（圖／品牌提供）

特調調飲與甜點升級，打造內用抹茶新日常

新菜單同步推出多款抹茶與焙茶特調調飲，嚴選台灣當季鮮果，以果酸勾勒抹茶草本香氣，或以果甜平衡焙茶煙燻韻味。內用甜點與冰品系列亦全面升級，並攜手法朋烘焙甜點坊展開長期合作，定期推出限定甜點，讓坐下來喝茶成為一場完整的感官饗宴。

辻利茶舗TSUJIRI攜手法朋烘焙甜點坊 展開長期合作，定期推出限定甜點。（圖／品牌提供）

辻利時光套餐讓你一次吃到各種熱銷甜點。（圖／品牌提供）

在地芭樂、鳳梨入茶，台日風土交會的抹茶特調新境界

嚴選台灣盛產的芭樂與鳳梨，以果香為橋樑，重新詮釋抹茶與焙茶的風味輪廓。小編超推薦清甜帶草本氣息的芭樂，能柔化抹茶本身的濃厚茶韻，讓入口更顯圓潤細緻；喜歡鳳梨，不能錯過酸甜明亮的鳳梨，則以果酸勾勒焙茶的焙火香氣，使整體層次更立體、尾韻更清爽。透過精準比例調和，讓日本職人茶道精神，與台灣風土果香自然交會，打造出市場上少見、極具辨識度的抹茶調飲風格。這不只是口味創新，更是辻利茶舗TSUJIRI對「在地化奢雅」的實踐——讓抹茶不再只是傳統印象中的濃重與嚴肅，而是能隨著地域、季節與生活節奏變化的現代茶飲語言，也讓內用時光成為一場真正屬於台灣市場的茶香體驗。

（圖／品牌提供）

TWG Tea：帶著走的精品茶，台灣首間外帶茗茶概念店登場

與辻利主打「坐下來喝」不同，TWG Tea選擇以「帶著走的優雅」切入信義區日常。品牌全台首間結合精品選購與外帶茗茶服務的概念店，於12月18日進駐 新光三越信義新天地A8 2樓，重新定義都市節奏中的品茗方式。

（圖／品牌提供）

精品美學延伸到外帶，90款茗茶隨行品味

TWG Tea精選90款茗茶，涵蓋品牌超過1,000款頂級莊園與獨家調配茶中的經典風味，從皇家烏龍茶、法式伯爵茶、銀月綠茶到1837紅茶，皆可透過外帶形式即時享用。外帶杯款以品牌標誌性的鍍金茶壺為靈感設計，搭配專屬提袋，讓一杯茶成為街頭最優雅的存在。

外帶杯款以品牌標誌性的鍍金茶壺為靈感設計，搭配專屬提袋，讓一杯茶成為街頭最優雅的存在。（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

外帶也講究，永續與風味同步到位

外帶茗茶採用可生物降解材質製成，可回收或居家堆肥，將永續理念融入設計細節。每杯外帶茗茶售價230元，容量450ml，皆以專用過濾水現泡，提供熱飲或冰飲選擇，確保風味完整呈現。開幕期間並推出外帶茗茶買一送一限定禮遇，讓精品茶香更貼近日常。

這外帶也太時髦了吧！（圖／品牌提供）

一內用一外帶，信義區茶香生活正式成形

辻利茶舗TSUJIRI以內用體驗深化抹茶文化，TWG Tea則讓精品茶香流動於城市之中。一靜一動、一坐一行，兩大茶品牌在信義區交會，為台北的品茗日常，寫下更完整、也更時尚的新篇章。

