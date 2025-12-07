信義區街頭上演「警匪追逐」 毒蟲闖紅燈狂飆撞3車下場曝

即時中心／廖予瑄報導

台北市信義警分局五分埔派出所的員警在今（7）日下午4時許，發現一台轎車違規，沒想到轎車駕駛49歲陳姓男子竟突然加速逃逸，全程闖紅燈，並一路衝到玉成街上，還擦撞1台汽車及2輛機車，導致其中2名騎士當場受傷送醫。警方最終在玉成街上成功將陳攔截，並在他身上搜出多種毒品；據調查，陳男疑似因持有毒品而企圖規避查緝。後續陳也被帶回派出所偵辦，並依違反「毒品危害防制條例」、「公共危險」等罪，移送台北地檢署偵辦。

據了解，員警今日下午在北市信義區中坡北路與永吉路口上巡邏時，發現一台轎車違規行駛，因此上前示意攔查；不料，該車卻突然加速狂飆逃逸，甚至全程闖紅燈。

巡邏員警見狀，立即展開尾隨追緝，該車在闖了數個紅燈之後，在忠孝東路五段右轉玉成街，並擦撞1部汽車及2輛機車；造成一名34歲及53歲男騎士倒地受傷，幸好2人沒有生命危險，被送往北市聯合醫院忠孝院區治療。

信義區毒蟲拒捕逃逸。（圖／民視新聞翻攝）

後續警方在玉成街將陳男成功攔截並制服後，在他的車上搜出依托咪酯、安非他命、愷他命等多種毒品；因此也立即通知南港交通分隊處理事故，並將嫌犯帶回派出所進一步偵辦。

經初步研判，陳男疑似持有毒品，因此才會企圖規避查緝，並高速逃逸。全案詢後將陳依違反「毒品危害防制條例」、「公共危險」等罪，移送台北地檢署偵辦。

信義警分局強調，拒檢逃逸不僅無法脫罪，更可能造成重大災害，警方對此類危害公共安全案件採零容忍態度，全力打擊毒品與各類危險駕駛行為。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

