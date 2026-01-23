信義區街頭暖心畫面 婦幼警協助跌倒長者安全返家

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市婦幼警察隊勤務分隊警員羅永倩、劉俞伶，於115年1月12日擔服婦幼案件偵處勤務時，接獲熱心民眾報案，民眾稱婦幼警察隊斜對面人行道有長者跌倒，亟需協助，警方便立即趕赴現場處理。

員警到場後發現，一名高齡長者坐臥於人行道旁，精神緊張、神情不安。經了解，該名周姓老翁當日上午外出至信義區松德路便利商店購物，返家途中疑似因重心不穩不慎跌倒，跌倒後因驚慌，一時無法清楚表達住址及身分。

廣告 廣告

為避免長者持續曝露於街頭發生危險，員警在確認其身體狀況後，耐心安撫情緒並主動協助查證身分，透過詢問、查找隨身證件及手機聯絡資訊等方式，最終順利確認老翁年籍資料及住家地址，並協助護送其返家，讓長者平安與家人團聚。家屬對警方及時協助與耐心陪伴，不斷表達感激之意。

警方提醒，家中若有幼童或年長者，盡量避免獨自外出，並建議可申請「愛心手鍊」或「身掛足資辨識之聯繫資訊」，以利走失、受傷或突發狀況時，警方或熱心民眾能迅速查證身分並通知家屬。民眾如發現有需要協助的長者或遇任何緊急狀況，請立即就近向警方求助，共同守護長者安全，避免憾事發生。