信義區話題級玩具新地標登場 「Yan Gallery」日本神社風玩具選物空間進駐ATT 4 FUN

【記者 陳姿穎／台北 報導】玩具迷與模型收藏家迎來全新朝聖據3點。以日本神社風格打造的玩具選物空間 「Yan Gallery」 正式進駐 ATT 4 FUN 4 樓，於 2 月 5 日展開試營運，並於 2 月 14 日正式開幕。透過融合傳統和風美學與當代潮流玩具文化，打造兼具收藏價值與視覺體驗的全新玩具美學空間。

打造沉浸式「和風 × 潮流」玩具體驗

Yan Gallery 以大型紅色鳥居作為入口視覺核心，跳脫傳統模型店的冷調印象，將日式神社的靜謐氛圍結合玩具文化的創意與活力，形塑出一個 好逛、充滿故事感 的選物場域。走進店內的瞬間，消費者就能感受玩具美學的沉浸式魅力。

廣告 廣告

高階完成品模型『METAL STRUCTURE 解體匠機』系列展示

Yan Gallery 現場展出收藏界高度推崇的高階完成品模型「METAL STRUCTURE 解體匠機」系列，皆為非賣品展示。

該系列將虛構機體從設計理念、機能設定到細節機構完整還原，每款模型皆由近 2,000 個零件精密構築，呈現彷彿真實存在的極致機械工藝。

透過「解體」與「構築」的概念融合，展現獨一無二的創作張力，讓粉絲得以近距離感受細膩結構與匠心工法，是鋼彈模型收藏者不可錯過的朝聖級展出。

此外，熱門新品 「PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 ν 鋼彈」 亦同步於 Yan Gallery 店面發售。喜愛高階鋼彈模型的玩家，千萬別錯過入手機會。

主題式 IP 空間持續更新

Yan Gallery 秉持「常逛常新」的經營理念，未來將定期更換店內主題 IP。

開幕首波主打除了經典不敗的 鋼彈系列，亦規劃多元 盲盒商品，提供從收藏到日常選物的豐富選擇，滿足不同族群玩家的收藏需求，讓每一次造訪都能發現新的驚喜。（照片記者陳姿穎翻攝）