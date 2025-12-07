信義區警追捕毒蟲失控「BMW撞進車陣」 2騎士被撞飛！警拔槍喝止瞬間曝

BMW撞進車陣。翻攝畫面

北市49歲陳姓毒蟲今（7日）駕駛白色BMW行經信義區中坡北路、永吉路口時，因違規被警方攔查，猛踩油門加速逃逸，全程闖紅燈，加速亂竄。警方一路緊追，最後在南港區玉成街追上嫌犯，陳男卻失控暴衝，連撞1輛自小客車、2輛機車，2名騎士當場被撞飛倒地。

事發於下午4點5分，陳男右轉進入玉成街後因過度緊張、方向失控，BMW直接往前掃進車陣。畫面可見BMW車頭碎裂、機車倒地散成一片，2名騎士被撞飛，分別倒在車旁、車尾後方。

警員見狀立刻通報119，同時上前警戒。由於陳男仍在車內不斷掙扎、企圖再度逃跑，員警一度拔槍喝令他舉手，最終將他強勢壓制在地。

警方搜索車內，起獲依托咪酯、安非他命、K他命多種毒品。初步研判，陳嫌因持有毒品心虛，見巡邏警察示意攔查後才會瘋狂逃逸。至於2名受傷騎士已由救護人員送往忠孝醫院治療，所幸皆無生命危險。

信義分局五分埔派出所指出，警方在中坡北路、永吉路口發現該車違規，員警示意停車時，陳嫌突然加速逃逸，期間連闖多個紅燈最終在 玉成街152號前撞上3輛車，最終被制伏帶回偵辦，事故由南港交通分隊處理，全案將依毒品危害防制條例、公共危險罪移送北檢。



