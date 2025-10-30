信義區豪宅雙屍命案查扣「G水」先驅物 未列管取得容易

台北市信義區永吉路某豪宅日前發生雙屍命案，37歲陳姓創投公司CEO，與25歲從事美容業的曾姓女子，於這個月25日被發現陳屍於客廳。警方在現場查扣證物初驗呈現多種毒品反應，其中還發現有「神仙水」之稱的二級毒品GHB（伽瑪羥基丁酸）先驅物GBL（伽瑪丁內酯），檢警推測兩人可能因吸食過量藥物或多種毒品混用導致呼吸衰竭猝死。

由於警方在案發現場，客廳桌上擺滿白色粉末、藥錠及電子菸。經毒品快速反應試劑初篩，發現除了GBL外，還有K他命、喵喵（卡西酮）、大麻、FM2（氟硝西泮）等多種毒品反應。警方更指出，現場還有一瓶工業用溶劑丁內酯（GBL），經吸收進入體內後會轉換成GHB，就是坊間俗稱的G水、神仙水、迷姦藥水的主要成分。不過這種物質在台灣取得容易，卻因未被列管。

刑事局毒緝中心表示，GBL為無色油狀液體，被用於溶劑及反應試劑，進入人體後會轉成GHB。GHB具有鎮靜及麻醉效果，因無臭、無味、易溶於水，方便加入飲料，GHB可引發短暫記憶力喪失及肌肉無張力的情形，常被不肖人士利用作為性犯罪工具，也就是俗稱「約會強暴丸」的液態搖頭丸，警方不排除陳男與曾女可能因吸食過量丁內酯喪命。

雖然目前GHB在台灣，已被列為毒品危害防制條例管制的二級毒品，但其先驅化合物GBL，卻未被政府列管。有化工原料網站販售100cc的丁內酯，售價約在台幣500元，入手門檻極低。因此曾發生有人從化工行購買GBL分裝成水販賣，暗示能助興，被依毒品罪起訴，但法官認定無法確定有無因環境改變導致GBL轉換成GHB，最終判決無罪。

刑事局毒緝中心進一步解釋，毒品協同效應是指多種藥物混用時，藥效大於各自單獨使用效果總和。信義豪宅雙屍命案現場被發現FM2和丁內酯等多種強效鎮定劑，若兩人混用可能因此引發呼吸抑制猝死。雖然GHB在體內代謝速度相當快，經吸食後12小時尿液就無法驗出毒品成分，但檢警仍可透過採檢亡者毛髮和指甲送驗，釐清兩人是否因吸食丁內酯混搭毒品釀生悲劇。

警方已排除外力介入的可能性，目前檢方預定於10月31日解剖查明確切死因。陳姓男子曾有吸毒前科，警方正深入比對毒物反應與生理檢體，以釐清是否為中毒或藥物誤用造成死亡。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

