信義區豪宅雙屍案新進展！富少交纏辣妹喪命「桌擺4種毒」上游藥頭落網

此案檢警溯源毒品來源，日前先逮3名販毒男女，昨天（18日）再拘提上游藥頭，移送地檢署後，檢方認有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

台北市37歲創投公司CEO陳姓男子月前跟25歲曾姓女密友，被人發現陳屍信義區豪宅，客廳還發現至少4種毒品，疑多重毒品混用死亡，引發社會譁然。此案檢警溯源毒品來源，日前先逮3名販毒男女，昨天（18日）再拘提上游藥頭，移送地檢署後，檢方認有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北市37歲創投公司CEO陳姓男子月前跟25歲曾姓女密友，被人發現陳屍信義區豪宅。（圖／翻攝畫面）

回顧這起雙屍案，37歲陳姓創投富少因未出席家庭聚會，10月25日親人前往信義區豪宅查看，竟發現陳男跟25歲曾姓女密友一同陳屍住處客廳，桌上散落K他命、喵喵、大麻、FM2，以及可製作「神仙水」（G水）的前驅化學溶劑，疑為多種毒品混合使用的殘留物。

針對2名死者死因，檢方於10月31日完成遺體解剖，並採集了臟器與血液的檢體，初步研判2人的死因與多重毒品混用有關。

為追查毒品來源，警方11月2日先後拘提販毒的22歲蘇姓女子、21歲謝姓男友及39歲共犯鍾男；依違反毒品危害防制條例移送地檢署，分別裁定30萬元、20萬元和5萬元交保，並限制出境、出海。

檢警持續追查上游，從蘇女等人手機通聯記錄，揪出上游藥頭，並於昨天（18日）再拘提林姓男藥頭，移送地檢署複訊後，以涉犯毒品危害防制條等罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

