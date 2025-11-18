信義區豪宅雙屍案最新進展！今再有上游藥頭遭逮聲押

最新消息，北市信義區的「豪宅雙屍案」再有新進展，檢警今在逮到一位上游藥頭林宗佑，偵訊後依涉犯《毒品危害條例》等罪，認為他有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見。

檢警今再聲押上游藥頭林宗祐，圖為另2名嫌犯鍾濠陽跟謝承諳交保畫面。（圖／資料畫面，中天新聞）

回顧整起慘案，37歲陳姓創投公司CEO，跟25歲曾姓美甲師女友，陳屍在陳男的豪宅家中客廳，被富商老爸發現後連忙報案，現場找到愷他命、卡西酮、大麻及一粒眠等多種毒品，而10月26日2人遺體已被初步相驗，警方追查供應2人毒品的源頭，陸續抓到蘇姓女藥頭、鍾姓男藥頭跟負責送貨的謝姓男藥腳。

廣告 廣告

11月初北院認定3人觸犯毒品危害防制條例等罪，諭知蘇女以30萬元交保、鍾男以20萬元交保、謝男以5萬元交保，均限制出境出海，今天檢警再抓到一位上游藥頭林宗佑，檢方複訊後已向法院聲押禁見。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/「你媽死了」女友詭死！高雄男運屍車上有毒品 相驗中

影/桃園醉漢吵架失控「開瓦斯洩憤」 警消破門壓制送醫

影/溫馨提醒！台東警所長、村長「排灣族語」廣播宣導防詐