信義區貓咪墳場！14貓死屋內 網友衝警局嗆飼主

女子提著垃圾袋，疑似裝著貓屍體。（圖／東森新聞）





北市信義區一處民宅被斷水斷電，頻頻飄出惡臭，有民眾看到貓咪爬到屋頂上，懷疑飼主不當飼養。昨（4日）更直擊對方外出丟垃圾，民眾緊急攔截垃圾袋送往派出所，打開一看，果真發現裡面有12具貓屍體。涉嫌人游姓女子供稱，貓咪都是她在網路上領養的，沒有虐貓，是照顧不周，先被依違反動保法函送，警方與動保處將深入追查。

愛貓人士緊跟在一旁氣憤難平，因為這一名游姓女子疑似虐待動物致死，光是今年8月到12月，就有14隻貓咪喪命在她的租屋處。

廣告 廣告

根據了解，這一名女子從今年3月開始承租這一處民宅，還經常在網路上領養貓咪，但屋子近期頻頻飄出惡臭，甚至還被斷水斷電，因此遭人懷疑她可能涉及了不當飼養。

11月21日，有民眾路過看到貓咪爬到陽台遮雨棚，立刻通報警方以及動保處，隔天約好時間入內，帶回1隻貓。一星期後動保處辦理追蹤訪視，飼主卻拒不配合，最後在房東協助之下，帶回1犬4貓，還在紙箱內發現1具貓咪屍體。

涉虐貓游姓女子：「我沒有好好地陪伴他們，但是虐待的這件事情，我真的沒有，因為貓狗對我來說，就是生命中的救贖。」

話說得很好聽，但她卻被鄰居直擊4日晚間外出丟的垃圾，就是貓咪屍體，一路跟在後頭，並攔截袋子送到派出所，一打開裡面就是兩隻成貓遺體，另外一個袋子內則有10隻過世的貓咪，初步研判死亡已經超過兩個月。

涉虐貓游姓女子：「貓咪屍體這件事情，我完全不知道，為什麼偏偏是在我丟完垃圾之後，有人說我丟了貓屍體，那貓屍體真的是我丟的嗎？」

只是這一名飼主在今年8月，就已經因為照顧問題被扣留貓隻，但是到了11月底事件曝光之後，動保處才移請信義分局向檢察官聲請搜索票，也遭外界質疑反應慢。

動保處表示，因為房子現在是有租約的，所以如果搜索有侵入住宅的風險，有預測飼主可能不讓我們進去，所以有請信義分局去聲請搜索票。

雖然堅稱沒有施虐，但是把毛小孩關在一個斷水斷電又沒有食物的空間裡，強辯這不是虐待，誰能聽得下去。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／網路求職有詐！假外商面試 男大生虛擬貨幣遭盜15萬

夏天倫遭砍 開庭曝「凶嫌SOP與館長案一樣」警追美鷹會涉案

PAZZO廖承豪毆運將案 天道盟盟主兄弟到案說明

