信義區超吸睛十米高聖誕樹！台北君悅「星願點亮 ‧ 聖誕之夜」明晚登場

信義區飯店每年最受矚目的聖誕點燈儀式，將於11月28日（週五）晚間6時20分於台北君悅登場，今年活動主題「星願點亮」，不僅呼應酒店開業35周年的品牌精神，更集結多方企業力量募得資源響應；當晚將邀新加坡豐隆集團及千禧酒店集團台灣總經理闞耀榮、酒店總經理蔡鍈華、財團法人罕見疾病基金會創辦人陳莉茵女士、立人國際中小學董事長 孫國燕博士與其弦樂團、罕見疾病基金會北區天籟女聲團及鋼琴演奏家徐毓涵出席，於酒店一樓大廳共同點亮象徵美好祝福的十米高巨型聖誕樹。

台北君悅11月28日晚間將點亮象徵美好祝福的十米高聖誕樹。（圖／記者李鴻典攝）

台北君悅總經理蔡鍈華表示，今年是意義非凡的一年！接續九月35周年的慶典，最令海內外旅客期待的聖誕點燈，很榮幸能號召多方品牌參與，更感謝賣力的團隊同仁費時籌畫搭建，點滴美好善舉，為社會需要幫助的團體送上無價的溫暖初衷 。

立人國際中小學弦樂團以專業演奏，帶來一場精彩動人的弦樂饗宴。（圖／飯店旅宿業者提供）

罕見疾病基金會北區天籟女聲團溫暖獻唱，為聖誕點燈送上滿滿祝福。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北君悅攜手老協珍、INEOS Grenadier Taiwan 及 nomel三大人氣品牌，推出限量「愛心公益」聖誕禮袋，品項集結老協珍亮晶精禮盒（18入）、Grenadier耶誕限定咖啡濾掛杯組及nomel真誠 ‧ 雙重煥顏油（30ml）與全天 ‧ 輕巧防曬噴（30ml），搭配台北君悅手工聖誕薑餅與小熊玩偶等精選療癒好物，售價每袋1,500 元，總價值超過 4,500 元，部分收益將捐贈「財團法人罕見疾病基金會」，期能集結眾人愛心，點亮更多幸福笑容。

跨界聯名「愛心公益禮袋」限量開賣，部分收益將助「罕見疾病基金會」。（圖／飯店旅宿業者提供）

Baguette禮品烘焙坊現場現正展示由800片薑餅磚瓦打造的巨型薑餅屋與多款應景禮品，首推松露可可蛋糕、黃金聖誕樹、精美禮籃及法式造型甜點、手工薑餅與經典歐風麵包，12 月 5 日前訂購享 85 折優惠；11月25日起加碼推出感恩節外帶美饌「香烤蒜味迷迭香火雞」、「耶誕威靈頓牛排」及「香橙維吉尼亞火腿」，搭贈風味配菜與手工佐醬，打造佳節歡聚食光。

Baguette禮品烘焙坊限定「巨型薑餅屋」以800片薑餅手工搭建。（圖／飯店旅宿業者提供）

Baguette禮品烘焙獻上多款聖誕美點，12月5日前訂購享早鳥優惠。（圖／飯店旅宿業者提供）

晶華酒店11月27日為矗立在酒店中庭的三層樓高聖誕樹舉辦點燈儀式，邀請到海瑞溫斯頓HarryWinston亞太區副總裁曾文湘、台北歐洲學校代表、Ginza Sand創辦人森本龍一擔任點燈嘉賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮和營運長吳偉正攜手點亮這顆由晶華與海瑞溫斯頓Harry Winston共同佈置的精品聖誕樹。

台北晶華酒店點亮全台室內最高聖誕樹。（圖／飯店旅宿業者提供）

現場並推廣主廚精心設計的「Harry Winston’s Holiday聖誕限定午茶組」以及11月29日在飯店前方時尚廣場所舉辦的「晶華聖誕‧慈善市集」活動。全台飯店室內最高的聖誕樹在歐洲學校合唱團的美妙歌聲、以及聖誕老公公的溫暖祝福聲中被點亮，傳遞佳節祝福與希望。

Harry Winston’s Winter Wonderland冬日夢幻饗宴雙層午茶組。（圖／飯店旅宿業者提供）

12月的高雄正迎來一年中最溫暖、最適合相聚的時節，坐落於亞洲新灣區、即將於12/22開幕的THE AMNIS然一酒店，以特有的南方節慶氣息，為旅人獻上一系列充滿儀式感的聖誕與跨年活動。今年聖誕節，酒店推出多項專屬於然一的節慶體驗，包含：協助旅客寄送祝福到世界每一個角落的「聖誕光語」活動、平安夜入住旅人將隨機獲得驚喜小禮、Ukai-tei Kaohsiung推出三日的聖誕限定套餐、雲垂樓舉辦限時甜點派對，以及具濃厚聖誕氛圍的水果麵包與國王派等外帶甜點。

平安夜當晚，THE AMNIS然一酒店將化身為節慶信使，為每房旅客準備一份驚喜小禮。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接台北聖誕跨年強檔，晶華酒店集團旗下風格旅店-捷絲旅「跨年Just Fun」住房專案開賣，鄰近公館商圈的臺大尊賢館以「煥然一新」為題，入住贈 LE BORN 髮浴體驗組，以從容光彩的秀髮姿態，迎接新的一年。廣受年輕世代喜愛的台北西門館則推出「狂歡不斷電」禮包二選一，可選「吉姆老爹」精釀啤酒派對包、炒熱歡聚氣氛，或是「金車補給園」薑黃好禮，為跨年做最佳補給，狂歡一整夜不累，四人成行每晚2,112元起，詳上官網查詢。

耶誕跨年入住捷絲旅西門館享「狂歡不斷電」禮包二選一，「吉姆老爹」精釀啤酒派對包或是「金車補給園」薑黃好禮，度假模式自由選配。（圖／飯店旅宿業者提供）

冬日微涼的空氣伴隨燈飾亮起，台北街頭迎來一年中最迷人的節慶氛圍。今年冬季，coco.Brownies將這份經典節慶儀式帶到台北街角，以品牌精神「自由、創新、不拘小節」打造出專屬於台灣的美式聖誕場景。位於光復–大巨蛋的門市率先換上奢華金紅聖誕裝飾，三棵耶誕樹並排亮相，搭配聖誕花圈及紅色蝴蝶結，一踏入便能感受濃厚的美式節慶氣息，成為今年最具話題的聖誕拍照地標。

coco.Brownies光復-大巨蛋門市聖誕氛圍。（圖／品牌業者提供）

除了場景亮點，coco.Brownies今年同步推出兩款備受期待的冬季甜點禮盒：首度與Kavalan Whisky 噶瑪蘭威士忌合作的「噶瑪蘭威士忌可可布朗尼聯名禮盒」，以及人氣回歸的「布朗尼爺爺聖誕禮盒」。從酒香可可的微醺層次，到節慶造型的療癒趣味，為台北冬季增添最浪漫、最具節慶儀式感的美式聖誕風景。

coco.Brownies噶瑪蘭威士忌可可布朗尼聯名禮盒。（圖／品牌業者提供）

coco.Brownies6入布朗尼-聖誕節布朗尼爺爺禮盒。（圖／品牌業者提供）

座落於綠意盎然的敦化北路，距離臺北嘉佩樂酒店僅150公尺的The Glasshouse，是一座結合三間主題酒吧的多元空間。一樓的Tilt與二樓的Cooper試營運以來深受好評，成為臺北嶄新的文化地標。而於十月正式開幕的地下一樓Playback，則以日式職人精神與音樂策展為靈魂，邀賓客踏上一段由聲音與味覺交織的沉浸式旅程。

以日式文化為核心，Playback 透過音樂的語彙，為賓客開啟一場五感的感官饗宴。（圖／飯店旅宿業者提供）

以日式文化為核心，Playback透過音樂的語彙，為賓客開啟一場五感的感官饗宴。店內收藏近500張黑膠唱片與專業播放設備，讓收藏家流連忘返、樂迷找到歸屬。每週邀請不同風格的DJ、樂手及樂團現場演出，以爵士為基調，融合Neo-Soul、Funk、R&B、Latin等多元元素，在每一場現場演出中「倒帶經典、重新詮釋」。

煙波國際觀光集團正式宣布與國立陽明交通大學建立全新產學合作，舉辦客家飲食文化追索與還原產學合作簽約記者會，也為集團旗下新竹湖濱館醉月樓的改裝揭開序幕。值得注意的是，有別於一般飯店與院校產學合作方式，全台首例由國立陽明交通大學客家文化學院引領、結合田野調查、與歷史研究重現經典客家宴的跨界餐飲計畫，讓學術研究真正「落地」至餐廳菜單、宴客料理體驗中，對國內飯店產業具高度指標意義。

煙波集團現場「經典客家宴」料理展示，象徵產學合作計畫的起點。（圖／飯店旅宿業者提供）

當落羽松染上冬色，旅人的腳步也悄然啟程。初冬的花蓮，有著清爽的空氣與不刺眼的陽光，正適合展開一段放慢腳步的旅程。理想大地渡假飯店因應年末旅遊熱潮，推出結合自然景觀、住宿專案與水岸體驗的「冬季旅遊三大亮點」，打造專屬於你的東海岸假期提案。配合政府萬元普發政策，飯店自11月起同步推出「落羽松季節」、三天兩夜「全民樂遊祭｜萬元住房專案」、倒數中的「洄遊趣住房專案」，加上湖畔生活聚落體驗，從景色、行程到生活氛圍，滿足旅客對高CP值與慢活旅行的期待。

理想大地知名美景落羽松進入轉色期，橘紅倒影映在湖面，景緻如畫。（圖／飯店旅宿業者提供）

佳節團圓少不了美食相伴，台北寒舍艾美酒店推出多款頂級年菜饗宴，滿足各式歡慶需求。「寒舍食譜」即日起至2026年2月13日推出駿躍豐年粵味年菜，從集結龍蝦、鮑魚和紅蟳等豪奢食材的「五福臨門闔家歡」，到年節必備的「馬躍迎春佛跳牆」與寓意步步高升的「年糕禮盒」，共九款精選年菜與禮盒，價格自699元起至13,888元 ，於 12 月 31 日前預訂「五福臨門闔家歡」，可享任選第二件商品半價優惠。2026年1月9日前，凡預付「珍貴禮盒」及「華貴禮盒」兩組以上可享9折優惠，30盒以上可享85折優惠。除夕當日，「宴會廳」同步推出外帶熱年菜，以七道式豪華料理呈現節慶風味，包含「烏魚子」、「招牌掛爐鴨」與經典「醃篤鮮」湯品，每套11,999元，適用四人，12 月 31 日前預訂可享早鳥價 9,999元。

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜「駿躍豐年」年菜。（圖／飯店旅宿業者提供）

農曆新年將至，「外帶年菜」依然是全民熱搜的過年選項，順應家庭型聚餐與預訂外帶的雙強需求，台北喜來登大飯店集結館內人氣餐廳，端出從米其林川揚手路菜、日式三段重、義式海味到泰式佳餚的多元年節料理，滿足不同家庭的團圓餐桌需求。往年口碑冷凍年菜有圍爐必備的請客樓年菜之王「鮑魚一品雞湯」、「御品佛跳牆」，以及辰園推出的「羊肚菌鮑魚花膠土雞湯」、「香滷牛三寶」，價格自 3,888 元起。另有多款單品年菜及精緻春節伴手禮，從主菜到點心、傳統經典到創意料理，種類豐富，滿足圍爐與送禮需求。台北喜來登大飯店2026年菜外帶即日起開放預購，線上購買指定商品最高享 88 折，現場或電話訂購則可享 9 折優惠。

台北喜來登大飯店推出頂級外帶年菜，要價近兩萬元的米其林一星請客樓「極品御璽」年菜套組，選用鮑魚、干貝、花膠等高檔食材入饌。（圖／飯店旅宿業者提供）

萬豪國際集團11月25日於桃園大溪高爾夫俱樂部舉辦「2025萬豪國際台灣慈善高球日」，現場匯集超過百名企業領袖、高球愛好者與合作夥伴，以揮桿行善共同投入公益行列。延續萬豪集團「Serve 360」的公益精神，今年所募得破百萬元善款捐贈予中華民國唐氏症基金會，致力於提供唐氏症者等身心障礙者急需的療育安置、醫療照顧、就業訓練等不同層次之全人服務。

萬豪國際集團2025台灣慈善高球日。（圖／飯店旅宿業者提供）

農曆春節將至，瓦城泰統集團今年再度集結旗下五大品牌「瓦城」、「非常泰」、「時時香」、「1010湘」及「LA VERY THAI」推出4至7人共享的外帶年菜套餐。年菜套餐自即日起至明年2/12（四）開放預購，除了多款年節限定菜色熱銷回歸，人氣招牌菜色也同步上桌，一次滿足闔家味蕾。

瓦城推出4至5人小團圓套餐4,599元及6至7人團聚餐6,599元。（圖／品牌業者提供）

另為歡慶新春暖聚時刻，凡透過wa10 APP下單，即可獲得總價值逾千元「新春紅包禮」，前2,000組加碼再送「早鳥wa幣666點」，共同迎接奔騰好運。

