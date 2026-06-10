信義區遮陽傘1支740萬李四川拍板的！王閔生嘆：想做很漂亮但好大喜功

記者陳思妤／台北報導

民進黨台北市議員王閔生質疑市府是想做一個很漂亮的遮陽設施，但就有一點好大喜功（圖／翻攝自王閔生臉書）

民進黨台北市議員王閔生9日指出，台北規劃在信義區的8座遮陽設備預計花費高達5900萬，1座平均740萬元，等於1台保時捷，要求北市府檢討。他今（10）日受訪時也直言，覺得市府是想做一個很漂亮的遮陽設施，但就有一點好大喜功，而當初拍板要做的前台北市副市長李四川，現在拍拍屁股跑到新北市選舉，沒有人要負責。

民進黨台北市議員簡舒培爆料，信義區8座遮陽設備預算高達4966萬，但北市都發局發新聞稿稱，單座價格為146萬元（包含傘體成本及機電照明排水等附屬設施）。不過，王閔生9日在北市議會質詢時指出，還要加上之前發包的991萬設計監造費，所以工程費4966萬加上991萬的設計監造費，為了這8支行人遮陽設施總共將近5900萬，不是民眾黨議員說500萬，也不是簡舒培說1支620萬，是1支740萬。

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王閔生直呼，這8支要花5900萬，1支740萬等於1台保時捷在那邊，「以後我們大家都去那邊跟保時捷跑車合影，變打卡的景點」，要求北市府回去檢討，要說服議員，到底740萬元是怎麼花的。

王閔生今天受訪時也說，4996萬是使用平均地權基金所以已經可以使用，但這就是責任政治，花這麼多錢要看大家能不能接受，所以他也請市府要檢討。他直言，看起來這麼多錢就是不合理，1支740萬花費金額實在太高了，為了可以耐震、抗風、抗颱，需要花到這麼多錢？

王閔生也嘆，是前台北市副市長李四川拍板要做，現在李四川拍拍屁股就跑到新北市選舉，沒有人要負責，就看市府有沒有要檢討，議員的職責就是看緊荷包，不能隨便浪費公帑。他認為，市府是想要做一個很漂亮的遮陽設施，凸顯台北市很有水準，但就有一點「好大喜功」，想要做得很漂亮，但是卻無形之中去花了這麼多錢。

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