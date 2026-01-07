信義區隨機攻擊！爸爸過世、又和媽媽吵架 他暴走抓路人打

8日，台北市信義區發生隨機攻擊；案發前，男子與媽媽發生口角，在街頭拉扯。讀者提供



台北市信義區7日發生隨機攻擊事件。一名男子失控毆打路人，被其他民眾當場制伏，信義警分局員警獲報到場，發現男子並無身心障礙手冊，也未有相關科別門診紀錄；家屬轉述，男子近期喪父，又與媽媽發生口角，情緒大暴走，失控打了路人。

信義警分局員警獲報到場時，發現黃男情緒激動，並於路旁叫囂，且揮拳攻擊林姓民眾；警方到場時，已由在場民眾將雙方隔離。

警方續介入安撫與了解，家屬表示，黃男近期因父親過世深受打擊，又與母親發生口角衝突，導致情緒失控，出現傷人言行，警方隨即會同119人員及家屬送醫接受醫療與診治。

