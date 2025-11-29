信義區頂樓餐廳爽玩「多人運動」！女星鬆口全招了 激戰畫面曝光
記者蔡維歆／台北報導
由環保企業家施冠伸創辦的「愛羽球」平台，27日在台北飛颺羽球館舉辦年度最高規格賽事「愛星盃」明星公益羽球賽，吸引46位演藝圈藝人共襄盛舉。而賽事所有費用由「愛羽球」全額吸收，贊助款項100%捐贈公益，展現推動台灣羽球運動發展的堅定決心。
每位參賽者皆穿著台灣頂尖運動品牌「久奈司」量身訂製、燙金刻名的全套專業羽球裝備，總價值超過百萬。演員戴祖雄一上場就笑說：「這套戰袍市價好貴的穿上瞬間覺得自己是世界級選手！」藝人胡嘉愛盯著戴祖雄的腳忍不住笑說：「祖雄，你這雙SNUG襪子也太強了吧？打了那麼久還是零味道！」戴祖雄低頭一看，也驚呆回應：「真的！我滿身汗只有腳是乾淨的，兩人一來一往，笑聲滿場。
賽後全體藝人更獲邀前往信義區頂樓景觀餐廳MiraWan，享用米其林等級下午茶。 胡嘉愛吃得正開心，突然感嘆：「戴祖雄是為了久奈司戰袍，我是為了這兩頓米其林，這根本是六星級多人運動啊！」 話一出口，全場瞬間安靜半秒，隨即哄堂大笑。胡嘉愛連忙擺手：「欸欸欸別想歪！我是說這麼多人一起運動啦！純運動！」在旁邊的微風女神陳若穎笑到岔氣補刀：「對對對，就是純運動！不過這福利真的太好，誰還記得我們是來做公益的！」
