信義區驚傳家暴軟爛男討2萬遭拒惱羞 持刀恐嚇女友致傷遭送辦

李姓男友向女友討2萬元遭拒，竟持刀威逼，雙方爆發肢體衝突。翻攝畫面

台北市信義區一對同居情侶昨（8）日下午爆發激烈爭執！63歲李姓男子因向54歲葉姓女友索討2萬元現金遭拒，竟一怒之下在兩人共同經營的生活百貨店內失控動手，甚至拿出摺疊刀恐嚇對方，導致女方右手臂受傷送醫。警方獲報趕抵現場，隨即將李男逮回派出所偵訊。

根據警方調查，兩人交往多年、同居經營店面，近期因金錢問題屢生爭執。事發當下，李男再次向葉女要求2萬元，但因過往經常索錢未還，葉女當場拒絕，引爆口角。過程中，李男情緒失控，竟從桌上拿出摺疊刀朝女方逼近，雙方拉扯間，葉女右手臂擦挫傷。

警方表示，葉女已被送往醫院治療，無生命危險。全案依《家暴防治法》及《刑法》恐嚇、傷害等罪嫌，將李男依法移送法辦。警方也呼籲，若遭遇家庭暴力，應立即撥打113或報案求助，避免悲劇發生。



