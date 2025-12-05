信義區驚傳虐貓! 女"12隻貓咪屍體"裝袋丟垃圾車遭抓包

社會中心／莊立誠 洪國凱 台北報導

信義區驚傳虐貓事件！員警接獲愛貓人士報案表示，一名游姓女子，近年來從多個管道，認養超過20隻貓咪，她疑似涉嫌虐貓致死。週四晚間，游姓女子提著兩袋，裝有12隻貓咪屍體的垃圾袋，當場被愛貓人士即時攔下。她聲稱貓咪都是前男友虐待致死，是否涉有不當飼養，警方已經著手調查。

頭戴白色帽子的女子，一手背著包包，一手拎著兩袋藍色的塑膠袋，快步地要走去丟垃圾，整個過程看似平凡，不過其實她早就被愛貓人士盯上。一打開塑膠袋，腐敗的氣味撲鼻而來，眼前這團扭曲交疊的物體，竟然通通都是貓的屍體，令人怵目驚心。愛貓人士表示，這個我們已經報了三次，(動保處)跟議員說有去，然後發現公寓裡面沒有什麼狀況，就是環境也還好，這是動保處給議員的報告。事發在台北市信義區，員警接獲愛貓人士報警表示，有一名游姓女子，從多個管道，認養數十隻貓咪，不過她疑似長期虐貓，早被愛貓人士盯上。週四晚上七點多，這名女子，還把12隻，疑似遭不當飼養的貓咪屍體，裝在兩個垃圾袋裡，打算直接丟進垃圾車、送到焚化爐。女子成功丟了一袋後，當場被愛貓人士，即時攔下。

廣告 廣告

北市信義區驚傳虐貓！ 女「12隻貓咪屍體」丟垃圾車遭抓包

信義區一名女子將12隻貓咪屍體裝袋丟棄，引發關注。（圖／翻攝畫面）

當事人游小姐說，我承認我最近確實有一點照顧不周的狀況，就是我沒有好好地陪伴牠們，但是虐待的這件事情，我真的沒有，因為貓狗對我來說，真的就是生命中的救贖，看他們的調查結果，該怎麼辦就怎麼辦，就配合調查。被控虐貓致死，游姓女子卻把問題，通通推給前男友，還表示兩人分手，很大的原因，就是對方會虐貓。不過，游姓女子也被網友起底，原來她前科累累。好幾隻幼貓，就在陽台屋簷上，不斷發出聲音。根據了解，游姓女子在家裡養了將近20隻貓，她不僅長期不在家，房屋裡常常傳出惡臭，遭到鄰居檢舉。動保局接獲檢舉後，也派人到場調查，一度救出四隻貓一條狗。

北市信義區驚傳虐貓！ 女「12隻貓咪屍體」丟垃圾車遭抓包

信義區一名女子將12隻貓咪屍體裝袋丟棄，引發關注。（圖／翻攝畫面）

根據了解，游姓女子涉嫌違反動保法，恐怕得面臨最高7萬5千元罰鍰，是否還有更多動物受到不當對待，涉及刑法，警方也已經介入偵辦。

原文出處：北市信義區驚傳虐貓！ 女「12隻貓咪屍體」丟垃圾車遭抓包

更多民視新聞報導

扯！惡劣男炫耀微波爐虐貓「內臟都熟了」 5隻領養貓全失蹤 遭重罰15萬

貓園髒亂41貓遭收置！ 飼主曝悲劇：被詐騙200多萬

震驚全國虐貓案判決來了！超殘忍手法全曝光 冷血惡男下場慘了

