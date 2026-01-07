信義區驚傳隨機攻擊事件！男失控毆打路人 遭警制伏送醫

北市發生隨機攻擊事件，黃姓男子情緒失控毆打林姓民眾。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市信義區今日下午傳出隨機攻擊事件，台北醫學大學附設醫院附近，一名26歲黃姓男子不明原因大聲咆哮並突然攻擊路人，現場民眾見狀立即上前制止報警，轄區信義分局獲報將男子壓制管束並強制送醫治療。

警方指出，黃姓男子與母親今日下午行經台北市信義區吳興街220巷，因近期父親過世又與母親發生口角衝突，當場情緒失控，突然朝林姓路人揮拳攻擊，並於路旁大聲咆哮，民眾見狀上前攔阻，拉開兩人。

轄區台北市警信義分局六張犁派出所獲報，當即派警員趕抵現場，將黃姓男子制伏後，發現黃男情緒仍激動，且有自傷、傷人言行，隨即會同119救護人員及黃男母親送醫松德醫療院區接受治療。

目前仍在醫院觀察中，詳細案情與後續處置仍待警方進一步釐清。無辜遭毆打的餐廳店員39歲林姓男子驗傷擬提告傷害罪。

