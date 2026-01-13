信義區麻辣鍋新選擇！青花驕進駐A11，首度聯名大摩威士忌3種吃法一次體驗

為強化品牌主打的「鮮、香、麻」風味輪廓，青花驕也首度跨界威士忌品牌合作，選用風味更為厚實的大摩雪莉三桶12年，推出全新搭餐體驗「驕韻品酩三享式」，為麻辣鍋餐桌加入不同以往的飲食提案，小編溫馨提醒喝酒不開車、開車不喝酒喔。

麻辣鍋搭威士忌三種體驗吃法

青花驕更和威士忌品牌跨界合作，選用以三種雪莉桶熟成的大摩雪莉三桶12年，酒體風味集中在暖香料、焦糖與柑橘調性設定為搭餐使用。「品味純粹」將酒液少量滴於涮煮後的牛肉上，強化肉脂的甜感層次；「冰飲優雅」以加冰方式搭配蔬菜與海鮮，讓青花椒與中藥湯底的香氣更為清晰；「甜蜜尾韻」則是在青花椒冰淇淋上加入酒液與青花椒油，作為餐後收尾的風味延伸。

廣告 廣告

海陸驕宴四人套餐

這一次推出的「海陸驕宴四人套餐」主打份量與風味層次升級。湯底提供四款選擇，包含經典青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋與酸菜白肉鍋，可依聚餐喜好自由搭配。主餐配置為超奢海鮮拼盤，搭配F1日本頂級國產牛三拼，一次品嚐不同油花層次，另可加選伊比利豬或小羔羊。套餐同時包含彩蔬寶盒、特色川菜與滷味，以及老油條、排骨酥、海鮮腐皮等火鍋必備配角。甜點則以青花椒冰淇淋收尾，平衡整體口感。

外帶年菜組合五分鐘即可上桌

除了內用套餐外，青花驕同步推出外帶年菜「驕宴美饌」，分為雙人與四人組合，分別提供七道與十道菜色。鍋底同樣可選四款招牌湯頭，搭配板腱牛、豬梅花、綜合丸與老油條，副食與配料一次備齊，另附秘製酸梅汁。四人組合升級為海陸配置，並加入松露和牛滑新菜，適合年節聚會直接端上桌。免備料、免洗鍋，5分鐘即可完成，鎖定小家庭與好友聚餐需求。

活動資訊｜驕韻派對 青花驕歲末套餐x大摩威士忌

活動一

日期｜即日至1/31（六）

內容：於青花驕全台門市點用任一鍋底，即可享驕韻品酩三享式體驗價$250

活動二

日期｜1/7（三）至 1/11（日）

內容｜歡慶新光三越 A11 開幕期間，於 A11 門市點用「海陸驕宴四人套餐」，即可免費體驗驕韻品酩三享式（每桌限一組）

美麗佳人提醒您：喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

子瑜帶TWICE成員吃高雄「溫肚火鍋」！和Momo、Sana演唱會後打卡，餐廳資訊一次看

台北火鍋界PRADA！二本松涮涮屋「帝王蟹五吃」太誘人，蟹腿刺身到蟹膏粥的極致體驗

火鍋控必朝聖！「撈王」插旗松江南京，開放式廚房、招牌煲湯驚豔味蕾

三重10間吃到飽推薦！CP值爆表火鍋、燒肉、牛排，在地人私藏名單大公開

BABYMONSTER演唱會2026降臨台北小巨蛋！成員Ahyeon中文喊「想吃火鍋」

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 把比利時的陽光揉進日常裡！跟著CORMAN尋訪城市裡的「奶油靈魂」名店，用極致酥香與純粹奶香，療癒妳的都市味蕾

● 《季緣》台中開店了！地址+營業資訊，同步推春季限定「蓮霧系列水果茶」