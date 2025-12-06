信義區「惡臭租屋」再爆貓隻死亡 許淑華：累計至少13隻貓屍

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員許淑華昨（5）日在臉書發文表示，信義區一處租屋處昨晚深夜被民眾通報，一名女子將伴隨強烈惡臭的垃圾袋丟棄，經警方與動保處檢查，證實袋內藏有貓隻遺骸。許淑華表示，加上上週發現的屍體，該處累計至少已有13隻貓咪受害死亡，情況駭人，已要求相關單位介入追查並將依法裁罰。

台北市信義區一處租屋處被發現13具貓屍，議員許淑華通報動保處、警方追蹤後續處置。(翻攝自許淑華粉專)

許淑華指出，這名女子居住的地址上週才因鄰居長期反映狗吠、貓咪嚎叫及惡臭，許淑華前往救援下帶回1隻狗及4隻貓救治，並在屋內發現1具貓屍，獲救的貓狗目前都接受良好照護，狀況也已逐漸穩定。

然而，昨晚深夜有民眾在信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子拿著兩袋發出強烈惡臭的垃圾前往垃圾車丟棄，懷疑袋內可能為動物遺體，隨即向許淑華辦公室通報。警方與動保處人員到場後立即展開調查，打開其中一袋垃圾，確認裡面是兩具成貓的遺骸。更令人震驚的是，隨後檢查另一袋雖已被收進焚化廠的垃圾，又發現了9隻小貓與1隻大貓的遺骸。

許淑華表示，將此次發現的12具貓屍，加上上週在屋內發現的1具貓屍，該租屋處目前累計至少已有13隻貓咪受害死亡。警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，持續追查後續動向。

許淑華已要求警方與動保處通知地檢署，於今日上午再次前往現場勘查，釐清屋內是否還有其他受害動物，相關單位將儘速依《動保法》規定，進行進一步調查及裁罰。許淑華強調將持續追蹤後續處置，絕不讓此事不了了之。

