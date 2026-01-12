信義區「腸癌」死亡率高於全台 衛生局籲一舉動可降40%死亡率 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

大腸癌高居國人癌症發生人數的第二位，國健署最新統計112年發生人數就多達1萬9074人，僅次肺癌。台北市衛生局今（12）日提醒，只要早一步，就能有效預防大腸癌，根據衛生福利部資料顯示，每2年1次糞便潛血檢查，可降低40%大腸癌死亡率，並減少34%晚期大腸癌發生率。

癌症已連續43年居十大死因首位，衛福部統計資料，113年國人癌症死亡人數為5萬4032人（男性3萬2295人，女性2萬1737人），占總死亡人數26.8%，較112年上升1.7%（增加906人），近10年平均年增率為1.5%。

台北市信義區健康服務中心主任龔品芳表示，信義區113年因癌症死亡第三名也是大腸癌，死亡率為每十萬人口31.08人，高於台北市29.54人，及全國29.9人，顯示應該持續推動癌症高危險族群接受篩檢，降低罹癌死亡風險。

根據國健署統計，114年截至12月17日，台灣癌症篩檢服務量累計已達536.6萬人次，較去年同期429.8萬人次，增加106.8萬人次；而定期接受大腸癌篩檢，目前最安全、方便且最可靠的篩檢工具就是定量免疫法糞便潛血檢查（FOBT）。

龔品芳指出，信義區113年接受糞便潛血檢查篩檢1萬809人，至114年提升至1萬1159人；114年FOBT篩檢偵測出557名陽性個案，完成追縱複檢464名陽性個案，複檢率83.30%，成功揪出癌前病變309位、確診癌症個案26位共335人，協助民眾及早發現異常。

邱先生就是其中一例，114年11月至轄區合作院所就醫時，篩檢結果為陽性，一開始接到健康服務中心的聯絡複檢通知，還誤以為是詐騙電話，未多加理會，所幸中心人員持續追訪說明，邱先生才儘速完成複檢，並成功切除4顆息肉，事後對健康服務中心表達高度感謝。

台北醫學大學台北癌症中心院長魏柏立強調，大腸癌早期通常沒有明顯症狀，一般由良性的腺瘤，常需約5至10年的時間，才會逐步演變為浸潤癌，初期進展速度相當緩慢。糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每22人就有1人為大腸癌，因此定期的糞便潛血檢查可幫助及早發現潛在病變，進而及早治療。

照片來源：台北市衛生局提供

