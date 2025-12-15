信義區「超跑巷」2男猛砸酒瓶！脫序行徑嚇壞外國人 網轟：自以為很帥

信義區「超跑巷」2男子砸酒瓶，引網友撻伐。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台北市信義區俗稱「超跑巷」的松壽路20巷，近幾年因酒吧進駐成為年輕人狂歡地點，昨日2名男子疑似酒後失控，持酒瓶在路上丟擲，行為相當脫序、危險，過程被民眾拍下並在網路流傳，網友怒轟「自以為很帥」、「可以判公共危險罪了吧」。

網友在社群平台分享，14日清晨信義區街頭上，2名男子撿起地面散落的玻璃酒瓶，輪流朝馬路丟擲，現場不斷傳出玻璃破裂聲，行徑相當危險，甚至能聽到路過外籍人士驚呼「Why is no one stopping them（為什麼沒有人阻止他們？）」。

影片曝光隨即引來眾多網友撻伐「信義區自從開了街邊開放式酒吧…就被89猴佔領了…路邊垃圾多到像被炸過」、「這種都愛放犯罪紀錄，還以為自己很屌」、「車子輾過碎玻璃會爆胎，不知情的行人走過若鞋底不夠厚，也有可能踩傷濺血，可判公共危險罪了吧？以為這樣很好玩嗎」、「信義區週末真的是很混亂」。

轄區警方指出，案發當時並未接獲民眾報案，不過將會和環保局人員一起揪出2名行為人，目前正積極釐清當事人身分，待查明後，將依相關影像資料，循《廢棄物清理法》方向進行後續處置，處2400元至6000元的罰鍰。

