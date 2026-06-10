信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
記者鍾昀軒／綜合報導
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
從楊姓司機PO出的行車記錄器畫面中可見，這名女子在車子快抵達目的地時佯裝打開包包，直到司機告知其車資450元後，女子才稱自己現金不夠，也沒有行動支付可使用，告知司機要去附近提款機領錢，苦等20分鐘卻都等不到人。貼文曝光後，有一間位於微風南山的店家也貼出監視器，表示女子在案發隔天還吃了霸王餐，「謊稱要去上廁所！入座資訊也留假電話，完全蓄意為之！」掀起不少熱議。
對此，昨（9日）店家於留言處更新進度，表示該女子的家屬已主動聯繫表示要賠錢，「除了表達深刻的歉意、將餐費全額付清之外，也留下了聯絡資訊，表示非常願意主動賠償其他受到影響的人。」另店家也於第一時間私訊司機。她認為，「每個家庭都有不為人知的難處與無奈。在餐廳沒有進一步損失、且感受到家屬負責誠意的前提下，我想這件事對我們而言就到此為止了。」
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