信義區14貓命案！動保處安置1犬9貓 籲原送養人領回

緊急安置之白底虎斑貓，6到7個月。（台北市動保處提供）

台北市信義區富陽街發生一起嚴重虐貓案件，一名游姓女子涉嫌不當飼養，導致至少14隻貓死亡。北市動物保護處介入調查後，已緊急安置1隻狗及9隻貓，依法沒入所有動物、將飼主列入黑名單，同時呼籲原送養人出面領回犬貓，若經公告7日仍無人認領，將擇期開放認養。

日前，游姓女子將裝有動物屍體的垃圾袋丟棄時，被民眾察覺異狀報警，相關單位攔截後發現袋內共有3隻成貓與9隻幼貓屍體，死亡時間已超過2個月。

緊急安置之三花貓，6到7個月。（台北市動保處提供）

動保處表示，截至11月28日止，已陸續將屋內仍存活的動物送醫治療，緊急安置1隻犬與9隻貓。經特約動物醫院檢查後，10隻犬貓健康狀況已穩定。動保處於15日依《動物保護法》第5條第2項，認定飼主未提供寵物妥善照顧，依法處分飼主、沒入所有動物，並列入黑名單，禁止其再度飼養犬貓或認養收容所動物；動保刑責部分，已由臺北市政府警察局偵辦。

動保處表示，經查被安置的1犬9貓皆為游姓女子自網路認養而來，已依法公告，呼籲原送養人盡快聯繫辦理領回。若公告7日後仍無人認領，將擇期開放民眾認養。

緊急安置之白底虎斑貓，1到2歲。（台北市動保處提供）

此外，動保處也提醒，民間送養動物前，應依動物保護法完成寵物登記，並至「寵物登記管理資訊網」查詢認養者是否曾違法被列為黑名單，同時建議訂立動物認養契約，明確訂定5個注意事項，「認養人與動物資訊」、「認養動物的條件」、「寵物登記與絕育的要求」、「合理的後續追蹤及違約金額度」、「法規及動物保護教育」，以保障動物獲得妥善照顧，避免遇到不良領養人。

