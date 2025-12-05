信義區28歲女「虐死14隻貓！」鄰居倒垃圾聞到屍臭 焚化場找回屍體

記者柯美儀／台北報導

北市女虐死14貓，垃圾袋中驚見多隻貓屍。（圖／台北市動保處提供）

台北市信義區驚傳虐貓事件！動保處日前獲報信義區富陽街有住戶被斷電多日，屋內傳出惡臭，並有犬隻虛弱吠叫聲，更有目擊者指稱，28歲游姓女子竟手提兩袋貓屍要丟掉。動保處確認已有14隻貓喪命，相關行為可處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金。

動保處表示，11月22日起加強監控訪視，並陸續帶回1犬5貓送醫治療，目前屋內已無動物，昨日接獲該戶鄰居報案，其飼主返家後將2袋垃圾丟到垃圾車，因有很重屍臭味，疑毀屍滅跡，經民眾從垃圾車撿回1袋交六張犁派出所保管，另1袋則由環保局載至木柵焚化爐準備焚化，動保處急派員攔截帶回，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨。

廣告 廣告

動保處於木柵焚化廠垃圾車找回9具貓屍。（圖／台北市動保處提供）

動保處統計，連同11月28日在房東開門進屋檢查發現的1隻成貓骨骸及8月16日訪視帶回之1隻幼貓屍體，本案住宅已死亡達14隻貓，針對8月及11月死亡貓屍，動保處均已分別依動保刑事案移送警察局信義分局刑事偵辦，今日將再針對昨日大量複數動物死亡之動保刑事，移請信義分局緊急向檢察官申請搜索票，於今日強制入屋搜索，全案也將依違反動物保護法再約談飼主到案說明。

動保處指出，該名飼主今年8月即曾被移送一次，當時帶回的貓屍驗出枕骨骨裂等傷勢。11月28日再度訪視時，現場環境仍無電，且飼主未提供寵物飲水及食物，屋內並有大量糞便、貓砂未清理、垃圾堆積，寵物仍持續有呼吸道感染症狀，動保處遂緊急帶回安置醫療1犬4貓，並於1紙箱內發現貓屍遺骨。

飼主於12月2日到案坦承，因工作長期未回家，導致環境髒亂、水盆無水、食盆無食物、貓砂未清理。動保處依違反動保法第5條第2項沒入飼主動物，也將把飼主列入黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓。刑事部分則再移送警察局依違反動保法第25-1條致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上500萬元以下罰金。

更多三立新聞網報導

台大爆員工被「報復性解雇」！副校長帶10人突襲咖啡廳 校方回應了

你有小紅書？涉1706件詐騙！財損達2.4億 內政部下重手「台灣禁用1年」

建中生上課上到一半「電風扇從天而降」！校方：設備老舊啟動檢查

全球排名第2！國際國中科學奧賽「台灣奪4金2銀」

